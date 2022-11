Mohamed Salah, Erling Haaland, Luis Díaz y demás cracks que no estarán en el Mundial Qatar 2022.

Top 10 de los cracks que no estarán en Qatar 2022 con Luis Díaz a la cabeza

Faltan solo días para que inicie el Mundial de Qatar 2022, todo está listo en las tierras árabes para darle comienzo a la cita más importante del deporte y en medio de la previa, salen a la luz los favoritos al título, los cracks que estarán luchando por la máxima gloria, y los que lastimosamente no estarán, como Erling Haaland, Mohamed Salah o Luis Díaz.

En medio de la previa al Mundial, comienzan a caer los nombres que no estarán en Qatar 2022. Por ejemplo, España dejó fuera a David De Ge Gea, portero del Manchester United, y Thiago Alcántara, volante del Liverpool. A estos nombres se agregan los de la Selección Italia, como Marco Verratti, Federico Chiesa y Gianluigi Donnarumma.

La estrella de Egipto, Mohamed Salah, será baja sensible, así como Erling Haaland, que con Noruega no alcanzó a clasificar. Las dos estrellas del medio campo de Francia también brillarán por su ausencia, N'Golo Kanté y Paul Pogba. Inglaterra no se queda atrás y presenta la baja de los laterales Reece James y Ben Chilwell.

Marco Reus y Timo Werner aparecen en la lista de bajas en la Selección Alemania, así Georginio Wijnaldum de Países Bajos y Diogo Jota en Portugal, estos últimos no van al Mundial por Lesión. Y por supuesto, en lo que a Colombia se refiere, no deja de ser lamentación el no ver a Luis Díaz en la máxima fiesta del fútbol.

Top 10 de los cracks que no estarán en Qatar 2022

10. Diogo Jota - Portugal

9. Marco Verratti - Italia

8. Roberto Firmino - Brasil

7. Reece James - Inglaterra

6. Paul Pogba - Francia

5. Gianluigi Donnarumma - Italia

4. N'Golo Kanté - Francia

3. Mohamed Salah - Egipto

2. Erling Haaland - Noruega

1. Luis Díaz - Colombia