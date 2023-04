David Ospina es sin duda uno de los mejores porteros que ha tenido la Selección Colombia en su historia. Desde hace varios años se ha mantenido como el titular del combinado nacional, tiene dos Mundiales encima y ha sido protagonista en varias oportunidades con la ‘tricolor’. Además, ha sido el portero que más ha brillado desde hace varias temporadas en el balompié internacional.

Desde hace meses está lesionado en Al Nassar tras un choque contra un rival dos fechas antes del debut de Cristiano Ronaldo. En diálogo con Win Sports, el arquero colombiano habló sobre este tema, la posible fecha de su retiro como profesional y su retiro en Atlético Nacional.

“La lesión fue mucho más grave de lo que se dijo. Fueron más de seis semanas, porque el radio estaba completamente destrozado. La cirugía duró mucho más de lo programado, pero seguimos muy bien con la recuperación”, indicó Ospina.

Sobre el último día de jugar fútbol profesional expresó: “no me digo si jugaré hasta los 36 o 37, vivo el día a día y el momento que ya no pueda aportar más, levantaré la mano y daré un paso al costado, pero por hora no veo ese techo. Pero si lo hablo para ir planificando. Pero queda una vida por vivir. Es una parte que debe tenerla en mente, porque el retiro va a llegar en algún momento”.

Por último, también se refirió a un posible retiro con Atlético Nacional, equipo del que es hincha y donde tuvo la oportunidad de debutar: “Soy hincha y esperar que sé dé esa oportunidad y estamos a la espera que se pueda dar ese momento”.