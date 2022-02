De la alegría a la tristeza parece que solo hay un paso. Y prueba de ello es Luis Fernando Díaz, quien vivió un infierno en el partido entre Argentina vs. Colombia. Una vez más, el guajiro se mostró como el jugador más rebelde que tiene actualmente la Selección. Fue de los pocos que se salvó de la salvaje crítica tras la derrota de la Tricolor en Córdoba. De hecho, fue el mejor calificado entre todo el desastre que presentó Reinaldo Rueda ante la Albiceleste.

Lo que podía ser la semana más feliz en la vida de 'Lucho', se terminó convirtiendo en un sinsabor enorme. Durante esta concentración con Colombia, Díaz tomó una decisión importante en su vida que lo llevará a jugar con la élite del fútbol europeo. Finalmente, se cerró su fichaje con el Liverpool y ahora compartirá vestuario con algunos de los mejores jugadores del Planeta Tierra.

En todo caso, la felicidad no es completa. Antes de llegar a su nuevo hogar en Inglaterra, vivió uno de los momentos más amargos de su carrera en los últimos dos años. Una vez se terminó el partido ante Argentina, Luis Díaz no pudo contener las lágrimas. Derrotado, agachó la cabeza y no pudo contener el llanto. James Rodríguez y Rafael Santos Borré intentaron animarlo, pero el guajiro estaba inconsolable.

Y su tristeza es más que entendible. Por supuesto, la ilusión de ir a jugar con el Liverpool no se la quita nadie. Pero esas lágrimas también son el reflejo de que en la Selección son conscientes sobre lo complicado que quedó el camino para poder estar en el Mundial de Qatar 2022. El máximo sueño de Luis Díaz por jugar una Copa del Mundo con su país, por ahora, pende de un hilo.