Cindy Álvarez le salió al frente a los duros comentarios que ha recibido ya que Matheus Uribe, su esposo, es uno de los señalados por el mal momento que vive la Selección Colombia, que perdió en la última doble fecha de Eliminatorias Conmebol y así alejarse del sueño del Mundial de Catar 2022.

El panorama es complicado, deberá sumar los últimos seis puntos que quedan para poder esperar resutlados y así cazar al menos el repechaje, tarea que se ve muy complicada. Muchos son los señalados en el fracaso, entre ellos Reinaldo Rueda, James Rodríguez, Juan Cuadrado y Matheus Uribe.

El volante de FC Porto fue titular contra Argentina, pero no tuvo un buen juego en Córdoba, entradas imprecisas y balones perdidos que hacían más peligroso el ataque argentino, fue uno de los más bajos en la calificación y por supuesto las redes sociales no se la perdonaron, a lo que su esposa Cindy Álvarez le tocó hacerle frente.

"Mi Instagram se llena de mensajes súper pesados, me insultan, me tratan mal a mí, a mi esposo. Hoy me tienen el Instagram estallado. Miren, nadie juega para perder. ¿Quién no quiere ir al Mundial? Maduren. Me tienen mamada. La gente como ustedes cree que tienen la potestad de tratarnos mal", dijo Cindy Álvarez en Instagram.