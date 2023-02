Fecha, sede, rivales y sorteo del Mundial Sub 20 al que clasificó Colombia

La Selección Colombia consiguió la clasificación al Mundial de Indonesia 2023, tras una gran actuación en el Sudamericano Sub 20, en donde ha mostrado un buen juego y un buen nivel en varios de sus jugadores a lo largo del torneo.

Además de Colombia, Brasil y Uruguay, también están aseguradas en la Copa del Mundo y aún falta por definir la cuarta selección que representará a Sudamérica, la cual saldrá entre Venezuela, Ecuador y Paraguay, que se definirá en la última fecha del Sudamericano.

¿Cuándo se juega, sorteo y rivales del Mundial de Indonesia?

La Copa del Mundo Sub 20 masculina, se llevará a cabo entre el próximo 20 de mayo al 11 de junio de 2023, en donde participarán 24 selecciones del mundo, las cuales estarán divididas en 6 grupos del A hasta el F.

Las sedes en las que competirá serán Bandung, Gianyar, Palembang, Surabaya, Surakarta y Yakarta, mientras que el sorteo de la competencia, se realizará en el mes de marzo, con fecha aún por definir, a la espera detener a todas las selecciones clasificadas.

Algunos de los posibles rivales de Colombia que ya están clasificadas y se destacan, son Inglaterra, Francia, Italia, Eslovaquia, Estados Unidos, entre otras.

Cabe recordar que la vigente campeona del Mundo Sub 20 es Ucrania, Selección que no podrá defender el título, ya que no se clasificó a la fase de grupos en Europa.