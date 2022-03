Carlos Antonio Vélez es uno de los periodistas que más controversia causa en el país, por lo que sus palabras apuntando a los que para él fueron los culpables de la eliminación de la Selección Colombia del Mundial generaron una gran polémica.

En el programa ‘Planeta Fútbol’ del canal Win Sports, Vélez no tuvo piedad y aseguró que muchos jugadores fueron los culpables de no ir a Catar y afirmó que ya cumplieron su ciclo y no deben regresar a la Selección.

"Estoy absolutamente convencido que el ciclo de Rueda terminó y también, para mí, terminó el de Cuadrado, Falcao, James, Muriel, Sánchez, Roger, Lerma, Barrios y Fabra”, dijo Carlos Antonio en el programa deportivo.

Pero además de los jugadores, Vélez afirmó que el ciclo de Reinaldo Rueda también está terminado, pero como era de esperarse también le tiró un ‘viajado’ al técnico José Nértor Pekerman, al que culpó de entregarle el equipo a algunos futbolistas, además afirmó que él ya no volverá y hay que pasar esa página.

"Esta generación que estamos despidiendo hoy la tuvo el señor Pekerman en su mejor momento. Hoy están 8 años más viejos, más lentos, más ricos y más burgueses. Mientras no superemos eso, va a ser muy difícil", afirmó.