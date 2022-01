Rueda contó la razón por la que no convocó a ‘Teo’, pero no descartó su vuelta

La Selección Colombia disputará un juego amistoso ante Honduras, en lo que será un equipo con muchos futbolistas que participan en el campeonato nacional, pero que no contó con su mayor figura, Teófilo Gutiérrez.

La ausencia del delantero del Deportivo Cali fue el principal reclamo que le hicieron al técnico Reinaldo Rueda, por lo que en la rueda de prensa previa al duelo fue una de las principales preguntas que le hicieron, a lo que el DT de la ‘tricolor’ dio una particular respuesta.

El ‘timonel’ del seleccionado ‘cafetero’ aseguró que la no presencia de ‘Teo’ se da porque los tiempos del jugador no coincidía con el de otros futbolistas, aunque al final le abrió la puerta a un posible regreso.

"Teo ha tenido partidos extraordinarios, incluso antes de estar en Deportivo Cali lo consideré, pero no dieron los tiempos en la comparativa con otros jugadores para elegir entre el mejor. No es irrespetar a un grande como Teo, pero para este juego no lo consideré", dijo el entrenador vallecaucano.

Otro tema del que fue consultado el profe Reinaldo es por qué no convocó a ningún jugador del Deportes Tolima, a lo que aseguró: "Tuvimos jugadores que marcaron positivo. Tuve la oportunidad de hablar y felicitar a Hernán Torres, fue muy meritorio lo que hizo el Tolima, por eso no pudimos contar con algunos jugadores".

Aquí las palabras del técnico Reinaldo Rueda sobre la no presencia de ‘Teo’ en la Selección Colombia: