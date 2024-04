Unos lo aman y otros lo odian. Emiliano ‘Dibu’ Martínez es uno de los arqueros más populares del momento en el mundo del fútbol, y de cara a la Copa América 2024, recibió un firme mensaje por parte de Óscar Córdoba. Todo esto pasó luego de la advertencia que le hizo el arquero argentino a la Selección Colombia y a todos los rivales que tendrá en el torneo más antiguo de selecciones.

En la afición de la Tricolor sigue presente aquel recuerdo de la definición por penales en la semifinal de la Copa América Brasil 2021 en la que ‘Dibu’ Martínez no solo le atajó los cobros a Yerry Mina, Davinson Sánchez y Edwin Cardona. El arquero argentino provocó y hasta insultó a los jugadores colombianos sin que el árbitro Jesús Valenzuela hiciera nada.

Palabras como “cagón” fueron algunas de las ofensas de Emiliano Martínez a jugadores como Miguel Ángel Borja en aquella semifinal que terminaría ganando Argentina en penales por tres goles a dos. Esta faceta que muestra el arquero argentino no le gusta a Óscar Córdoba y lo iba a hacer público después de aquella advertencia que recibieron todos los rivales de la Albiceleste en la Copa América 2024.

“Mi meta es la Copa América, después que pase lo que pase. Como yo, piensa el 90% del plantel. Va a ser un mini Mundial (…) Quiero llegar a los 100 partidos con la Selección con la mayor valla invicta de la historia. Pienso que lo puedo lograr, soy enfermo en lograr esos objetivos. Es yo contra yo, todos los años. Me quiero superar a mí mismo. El espejo no miente”, le dijo ‘Dibu’ Martínez al canal D Sports (Deportes)el 14 de febrero de 2024.

Mientras que Argentina quedó en el Grupo A de la Copa América con Perú, Chile y Canadá, la Selección Colombia se ubica en el Grupo D con Brasil, Paraguay y Costa Rica. Esto quiere decir que, salvo en una hipotética final o en el partido por el tercer puesto, la Tricolor no se enfrentará contra Lionel Messi, Martínez y compañía. No obstante, esto no impidió que Óscar Córdoba dejara en claro lo que piensa del ‘Dibu’.

El mensaje que Córdoba le envió a Dibu tras la advertencia del argentino

Óscar Córdoba estuvo en la emisora Tropicana y luego de ser entrevistado le hicieron unas preguntas en los pasillos de la estación radial. Le preguntaron qué imagen tiene de ‘Dibu’ Martínez y el mensaje fue contundente: “Es un gran arquero que su personaje de pronto se lo ha llevado por delante y no es ese ser humano que todos conocen en el interior y de lo que trata de mostrar al resto”. ¿Lo que todos los colombianos piensan? Mmm…

Óscar Córdoba eligió a los 5 mejores arqueros en la historia de la Selección Colombia

Sin dar un orden especifico después del primer puesto, Córdoba respondió en la emisora Tropicana quiénes eran los 5 mejores arqueros en la historia de la Selección Colombia: “Pedro Zape es el primero. Entre los tres de Faryd Mondragón, Miguel Calero y Óscar Córdoba, para mí el más completo era Miguel. Un show completo. René Higuita nos cambió la forma de pensar y nos convenció a los colombianos que podíamos ser arqueros de selección. Después viene el momento de David Ospina, él solo acumula la cantidad de partidos que tenemos Faryd, Miguel y yo”.