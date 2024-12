La Selección Colombia cerró su calendario de 2024 con el partido de este sábado 30 de noviembre en el Beyond Bancard Field en la ciudad de Fort Lauderdale ante Argentina. El combinado nacional cayó por la vía de los penales y Mayra Ramírez abandonó el partido por molestias físicas.

Publicidad

Publicidad

Fue un partido complicado para la Selección Colombia en los Estados Unidos. Un error de la arquera, Katherine Tapia al recibir un pase hacia atrás le costó el gol a las jugadoras colombianas. Dalila Ippólito asistió a Kishi Núñez, quien no perdonó frente al arco al minuto 16′.

Al inicio del segundo tiempo, Catalina Usme protagonizó el momento más destacado del partido. La capitana del combinado nacional sacó un impresionante disparo de pierna derecha desde la larga distancia, tomando por sorpresa a la arquera rival.

Gracias al golazo de Catalina Usme, la Selección Colombia consiguió el empate ante Argentina. Sin embargo, el partido amistoso se resolvió por la vía de los penales, donde acabaron perdiendo 5-4 con fallos de Leicy Santos y Angela Barón.

Publicidad

Publicidad

Lesión de Mayra Martínez

El punto más negativo del partido de este partido fue, sin lugar a dudas, la lesión de Mayra Ramírez. La delantera de Chelsea formó parte del once inicial de la Selección Colombia, pero se tuvo que retirar de la cancha luego de unos pocos minutos por molestias musculares. Wendy Bonilla tomó su lugar en la cancha.

Publicidad

Publicidad

Ángelo Adolfo Marsiglia, seleccionador colombiano, habló sobre la lesión de Mayra luego de la derrota en penales. “Todavía no tengo el examen, pero creo que fue una molestia en el abductor izquierdo. Esperemos que no sea grave. Nos hizo mucha falta“.

El DT fue cuestionado por la nominación de la jugadora a los premios The Best. “Inalcanzablemente no deja de trabajar. Viene de menos a más. Obviamente sus características físicas son la fuerza y la velocidad, pero se ha esmerado mucho en trabajar la finalización, que antes le costaba. Hoy está haciendo goles de mucho calibre tanto con nosotros como en Chelsea“.