La Selección Colombia vive un momento envidiable de cara a lo que será la Copa América. El combinado nacional está en una gira de amistosos en la que ya le ganó a España por la mínima diferencia haciendo historia, ahora se alista para verse las caras con Rumania. Sin embargo, todavía hay quienes cuestionan la convocatoria del entrenador y el cuerpo técnico.

Uno de los que atendió la última rueda de prensa fue Amaranto Perea, a quien le preguntaron sobre la no convocatoria de Dayro Moreno, el actual goleador histórico del Fútbol Colombiano. El asistente técnico respondió y fue contundente sobre las razones.

Amaranto Perea explicó la razón por la que no convocaron a Dayro Moreno

Si bien, Néstor ya había explicado algo sobre el Fútbol Colombiano, Amaranto contó la razón por la que no tuvieron en cuenta a Dayro Moreno para esta convocatoria, afirmando que lo tienen en el radar para futuros llamados.

“Nosotros pensamos en todos, a veces es complicado porque hay que elegir y no entran todos. Néstor lo explicó, quería repetir los delanteros que habían venido para darle la oportunidad a todos, por eso Casierra jugó el otro día, había tenido poca participación”, indicó el asistente.

Perea, agregó: “muchas veces no es que no se quieran convocar, muchas veces hay que priorizar, de ahí ha salido la decisión, nosotros al final, los jugadores que estén en buen momento, los llamemos o no, están en nuestra agenda, porque no sabemos cuán se abre un espacio para ellos, lo más difícil, es poder elegir por los distintos criterios que tenemos nosotros, pero es la vida, hay que elegir y a él le toca, todos hacemos parte de la posible toma de decisiones, pero es él el que termina eligiendo”.