La Selección Colombia Sub-20 está preparando todo para el Sudamericano que se disputará en territorio venezolano desde el próximo 23 de enero. El combinado nacional buscará clasificar al Mundial de Chile 2025 enfrentando a rivales complicados.

Los ojos del país estarán puestos en el equipo dirigido por César Torres. Como es costumbre, este será un escenario para ver a los futuros jugadores de la Selección Colombia de mayores.

De esta categoría han salido jugadores que han dejado huella en el equipo ‘Tricolor’, caso Falcao García, Freddy Guarín, Abel Aguilar, James Rodríguez, Juan Fernando Quintero, etc.

Así jugará la Selección Colombia Sub 20 el Sudamericano en Venezuela

Esta vez no será tarea fácil para la Selección Colombia Sub-20, pues tendrá rivales complicados como Argentina, Ecuador, Bolivia y Brasil. Solo clasifican a la fase final los tres primeros equipos de cada grupo, allí se definirán los cuatro cupos disponibles para el Mundial.

Calendario de la Selección Colombia Sub20

Domingo 26 de enero: Argentina vs. Colombia (6:30 p.m.)

Martes 28 de enero: Colombia vs. Ecuador (6:30 p.m.)

Jueves 30 de enero: Colombia vs. Bolivia (4:00 p.m.)

Sábado 1 de febrero: Brasil vs. Colombia (4:00 p.m.)

Dentro de los convocados más destacados de la Selección Colombia Sub-20 aparecen Alexei Rojas del Arsenal de Inglaterra, Alejandro Villarreal de Santos de Brasil, Jordan Barrera, entre otros.

