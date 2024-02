De esta manera, la Selección Colombia ya ‘pisaba fuerte’ en el grupo y en la Copa América, siendo hasta el momento un fuerte candidato al título. No deja de ser una gran noticia este buen comienzo en Paraguay luego de lo que fue el Preolímpico de la Conmebol en Venezuela, torneo en el que la Sub 23 se retiró con cero puntos y -8 en la diferencia de gol, sin goles marcados.

