El fútbol femenino en Colombia está en el ojo del huracán luego de la polémica que se dio por la no convocatoria de Yoreli Rincón a la Selección. La referente del balompié nacional escribió en sus redes sociales, “¡Se acabó! No la lucho más Definitivamente no es pa’ mi” tras no ver su nombre en el listado del entrenador Angelo Marsiglia.

Catalina Usme niega vetos en la Selección Colombia y exfutbolista le respondió

Para nadie es un secreto el tema de presuntos vetos en la Selección Colombia a lo largo de los últimos años, sin embargo, estos han sido negados por los dirigentes, pero lo que sorprendió a más de uno y lo que explotó todo en las redes sociales fueron las palabras de Catalina Usme, capitana y referente del combinado nacional.

La máxima anotadora de la Selección respondió cuando le preguntaron en el programa ‘Deportes sin Tapujos’ sobre los vetos, ella respondió: “Eso es un tema que no nos compete a nosotras. Yo nunca he escuchado de temas de vetos en la Federación. Es un tema que hemos hablado muchas veces y realmente no nos compete. Hay un cuerpo técnico y una dirigencia que son los que al final deben elegir las jugadoras y nuestro rol es solo jugar”.

Además, agregó: “Yora’ hace rato no viene en el proceso. A Olímpicos van 18 jugadoras y hemos tenido un proceso exitoso con las jugadoras que hay. Es un tema que ellos tienen que elegir y tendrán sus razones para hacerlo o no”.

Los comentarios no se hicieron esperar por parte de los aficionados que, en su mayoría, apoyaron a Yoreli. Una de las figuras públicas que respondió a las palabras de Usme, fue la exfutbolista Isabella Echeverry, quien en su momento también denunció vetos en la Selección hacia algunas colegas.

Isabella reaccionó en sus redes sociales con emoticones de risa burlándose de las declaraciones de Catalina. Por ahora la Selección Colombia femenina se concentrará en Bogotá el 27 de mayo y viajará del 28 al 3 de junio a Venezuela para disputar dos partidos amistosos ante la ‘Vinotinto’.