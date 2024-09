Colombia mete jerarquía en Cali y clasifica entre las ocho mejores del mundo

Así como James Rodríguez en la Copa América 2024, Linda Caicedo hace méritos para ser la MVP del Mundial Sub 20.

Mundial Sub 20

Mundial Sub 20

De esta manera, la Selección Colombia Sub 20 clasifica a los cuartos de final y ahora el reto será instalarse en las semifinales. Espera rival entre la ganadora de la Selección Francia vs. Países Bajos.

Así como James Rodríguez en la Copa América 2024, Linda Caicedo hace méritos para ser la MVP del Mundial Sub 20. Un gol de la jugadora del Real Madrid le bastó a la Selección Colombia para imponerse en el estadio Pascual Guerrero ante la mirada de miles de hinchas vallecaucanos que no le fallaron a la cita con la historia.

La Selección Colombia Femenina hace respetar la casa y nuevamente dio muestras de jerarquía y quiere el título del Mundial Sub 20. Por los octavos de final del torneo, el equipo colombiano enfrentó a Corea del Sur, al que pudo superar gracias a la magia de Linda Caicedo.

Comunicador Social y Periodista especializado en deportes con más de 9 años de experiencia en medios de comunicación. De mente futbolera y corazón santafereño, apasionado por el ciclismo. Cubro el día a día del fútbol colombiano, Atlético Nacional, América de Cali, Millonarios, Selección Colombia, jugadores colombianos en el exterior, etc. Diplomado en periodismo deportivo / táctica y estrategia en fútbol y periodismo digital. He trabajado en medios de gran reconocimiento como El Espectador, Diario AS Colombia, El Periódico Deportivo y Colombia.com. Cobertura en Bolavip desde 2021.