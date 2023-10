Luego de que se conociera el rating nacional de las transmisiones por TV de la Selección Colombia, solo pasó un día para conocer las repercusiones. Carlos Antonio Vélez, comentarista de RCN TV, en su programa matinal en Antena 2 criticó fuertemente al Gol Caracol. En medio de la apertura del espacio ‘Planeta Fútbol’ acusó de ‘zalameros’ a los periodistas de la competencia por haber aplaudido a James Rodríguez.

El pasado miércoles se publicaron los resultados de las agencias que miden el rating en el país, Rating Colombia e Ibope Media, y mostraron la paliza que le dio Caracol TV a RCN en las transmisiones de la Selección Colombia. Durante el duelo contra Ecuador, el Gol Caracol se llevó el rating del país con 18,12% contra un bajísimo 4,70% que tuvo RCN.

Si bien es habitual que Caracol tenga más audiencia porque lleva una trayectoria amplia con la Selección Colombia, el panorama no pintaba tan mal para RCN. Para el debut de la Eliminatoria Sudamericana, la diferencia de porcentajes de rating fue de 67% para Caracol TV y 33% para RCN. Pero esa brecha en vez de disminuir ha aumentado y por los comentarios en las redes no parece que cambiará en el futuro.

Tras esto, y las múltiples críticas que han llegado, el comentarista Carlos Antonio Vélez aprovechó su espacio en radio para apuntar al Gol Caracol. El reconocido periodista apuntó contra Gustavo Alfaro, comentarista de la competencia y ex entrenador de la selección de Ecuador, por haber aplaudido a James Rodríguez.

Lo que dijo Carlos Antonio Vélez del Gol Caracol

“Tengo mi propio concepto, no me interesa lo que digan, nunca me preocupó y a esta altura de la vida, qué me voy a preocupar. No vivo de los likes, no vivo del me gusta, no vivo del que aplaudan, me interesa un sieso”, empezó diciendo Vélez, en su programa ‘Planeta Fútbol’, de Antena 2.

Y luego, afirmó: “Tengo esa sensación de “zalamería” en el medio, particularmente con James Rodríguez. Si alguien le debe algo a James, pues págueselo, pero, hombre, pararse dizque a aplaudir, eso es una venta de humo, populachero, tribunero. Eso que lo haga el hincha, pero no un supuesto comunicador”.

¿Qué dijeron en el Gol Caracol para que Carlos Antonio Vélez los atacara?

El ataque de Carlos Antonio Vélez al Gol Caracol parte del cambio de James Rodríguez en el partido contra Uruguay, en Barranquilla. Al minuto 80 el capitán de la Selección Colombia fue sustituido y Gustavo Alfaro, junto a Javier Hernández Bonnet, decidieron pararse a aplaudir la actuación del ’10’.

Cuando se comparan las dos transmisiones, el mismo hecho fue abordado de manera muy distinta. Mientras que del lado del Gol Caracol solo llovieron elogios para James, en RCN, Carlos Antonio Vélez habló de que tuvo un buen trabajo con balón, que se notaba que no estaba para jugar lo 90 minutos y estaba en deuda en defensa.

Las críticas a RCN por las transmisiones de la Selección Colombia

Son precisamente este tipo de declaraciones las cuales han condenado a RCN a estar cuatro veces por detrás en el rating de los partidos de Colombia. El estilo de Carlos Antonio Vélez, a pesar de su invaluable conocimiento del fútbol, no han caído bien en un público que no es habitual en las transmisiones futboleras.

El hincha que consume fútbol colombiano no es el mismo que lo hace con la Selección Colombia y busca más un tono parcializado hacia su país y sus ídolos y poco caso hace a los análisis en frío que hace Vélez.

Además, se han hecho constantes las críticas al narrador de RCN, Javier Fernández, más conocido como ‘El Cantante del gol’. El relator en sus transmisiones en Win Sports ha tenido fallos de marca mayor, cada vez más constantes y su nivel autocrítico es casi nulo. Esto ha generado un desgaste hacia su relato, marcado también porque hay colegas en un nivel muy superior como es el caso de Eduardo Luis, Jotas Mantilla, entre otros.