La Selección Colombia Femenina jugó su segundo partido amistoso de abril contra Guatemala en el Hinchcliffe Stadium de New Jersey. Luego de enfrentar a México en Orlando, las colombianas viajaron al norte de Estados Unidos para culminar de la mejor manera esta serie de enfrentamientos que sirven como preparación para los Juegos Olímpicos de París 2024.

En su primera salida, la Selección Colombia Femenina no tuvo problema y con un golazo de Catalina Usme pudo solucionar y ganar 1-0. La capitana y goleadora histórica del equipo no tuvo problemas y resolvió con una excelente jugada y un lindo remate al segundo palo para poner a festejar a todo un país.

Luego, Catalina Usme tuvo que salir por un pisotón al minuto 65, que no pasó a mayores, pero sí la sacó del once titular para el partido contra Guatemala. Eso no fue impedimento, pues Cata hizo acto de presencia en el segundo tiempo y aumentó su legado. El técnico Ángelo Marsiglia sigue por el buen camino y volvió a demostrar su capacidad táctica y el conocimiento de las jugadoras, que lo volvieron a respaldar en la cancha, haciendo el partido un trámite, pues ganaron 3-0.

Polémica por la NO transmisión de Colombia vs. Guatemala

La polémica se centra en la transmisión del partido, pues ningún canal en el país pasó las imágenes del amistoso Colombia vs. Guatemala, acción que causó indignación. Ni siquiera, los canales HD2 de Caracol y RCN pasaron el juego y en las redes sociales los ánimos se alteraron.

“Sin TV, sin radio, muchos viendo el live del celular de la mamá de la jugadora de Guatemala”, dijo Marisol Stosich en X.

“Partido en cancha de fútbol americano, con más rayas que las líneas de Nazca. Daniela Caracas, expulsada. Natalia Giraldo atajó penal y 3-0, con gol 56 para Catalina Usme”, dijo el usuario Alejandro Garzón en X.

“Falta de compromiso con la selección femenina. Ustedes son los peores. No hubo transmisión del partido”, agrega @elatos05.

“¿Nos sorprende que no trasmitan los partidos de equipos femeninos? No, tampoco nos sorprende”, dice @Bibianahm_.

Resumen de Colombia vs. Guatemala

Más allá de la no transmisión, se cuenta el valioso triunfo de la Selección Colombia Femenina. Vale resaltar que ninguna jugadora que había sido titular contra México, estuvo presente ante Guatemala en el once inicial.

Natalia Giraldo (A), Daniela Caracas, Kelly Caicedo, Ángela Barón, Fabiana Yanten, Liana Salazar (C), Gabriela Huertas, M. Camila Reyes, Wendy Bonilla, Lady Andrade y Yisela Cuesta.

Los goles fueron de Wendy Bonilla a los 5 minutos del segundo tiempo; a los 30′ de la segunda etapa, Mayra Ramírez se sacudió de una racha de 14 partidos sin poder anotar con la ‘Tricolor’ y alargó las diferencias. En el minuto 88′, Usme siguió y colocó el 3-0 final.

Fue el décimo partido desde que Ángelo Marsiglia se hizo cargo del equipo femenino, en reemplazo de Nelson Abadía. El camino a París 2024 parece muy productivo y con jugadoras que pueden ilusionar con al menos el bronce.