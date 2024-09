James supera al Dibu Martínez de la mejor manera posible: A media altura para un golazo

Read more on X

Con este gol, James Rodríguez iguala a la Falcao García como máximos goleadores de la Selección Colombia en las Eliminatorias Conmebol. En el segundo tiempo, el volante del Rayo Vallecano tomó la pelota, hizo sentir su voz de capitán, no sintió miedo ante las maniobras escuetas del Dibu Martínez y aseguró el penalti para poner 2-1 el marcador en Barranquilla.

Comunicador Social y Periodista especializado en deportes con más de 9 años de experiencia en medios de comunicación. De mente futbolera y corazón santafereño, apasionado por el ciclismo. Cubro el día a día del fútbol colombiano, Atlético Nacional, América de Cali, Millonarios, Selección Colombia, jugadores colombianos en el exterior, etc. Diplomado en periodismo deportivo / táctica y estrategia en fútbol y periodismo digital. He trabajado en medios de gran reconocimiento como El Espectador, Diario AS Colombia, El Periódico Deportivo y Colombia.com. Cobertura en Bolavip desde 2021.