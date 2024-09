La crisis toca la puerta no solo de la Selección Brasil, sino de Perú, que se aleja del Mundial 2026, así como Chile, que se vio sorprendida por Bolivia y deja a Ricardo Gareca tambaleando en el cargo. Por su parte, llama la atención la forma en la que Gustavo Alfaro le cambió la cara a Paraguay y los bolivianos, se podría decir que son la grata sorpresa de la región.

Yerson Mosquera y Johan Mojica tras el primer gol de Colombia ante Argentina. (Photo by Andres Rot/Getty Images)

Por otra parte, la Selección Uruguay no pasó del 0-0 en Maturín y sigue en el top 3, mientras que la Selección Ecuador, con un gol de Enner Valencia, fue superior a una Perú que se hunde en el último lugar y no tiene reacción tras sumar un punto de seis posibles en la doble fecha.

Eso sí, las emociones fueron diversas por todo el continente. Por ejemplo, en el partido de fondo, Paraguay vs. Brasil, los dirigidos por el argentino Gustavo Alfaro se recuperaron, dieron una gran muestra de fútbol, de defensa y de efectividad y fue otro batacazo de la jornada en Sudamérica. En el estadio Defensores del Chaco de Asunción y con un golazo a tres dedos, los guaraníes dieron el golpe y dejaron en crisis a la Selección Brasil, que tiene los mismos puntos de Venezuela en la tabla de posiciones.

