El delantero colombiano Hugo Rodallega ha tenido un primer semestre 2024 excepcional en el fútbol colombiano. Con 9 goles, se posicionó como el segundo máximo goleador del torneo durante la fase del todos contra todos. Sin embargo, a pesar de su gran momento futbolístico, Rodallega no pudo evitar confesar que le queda una espinita clavada con la Selección Colombia.

El veterano jugador, de 38 años, ha disputado un total de 25 partidos con la selección nacional desde su debut en 2005. Durante su trayectoria con la tricolor, Rodallega marcó 6 goles. No obstante, no todo ha sido color de rosa. El delantero, conocido como ‘Hugol’, ha expresado su incomprensión por no haber sido convocado nuevamente desde 2011, a pesar de haber mantenido un buen nivel futbolístico en Europa, jugando en la Premier League y en Turquía.

A pesar de su talento y de estar en un buen momento futbolístico, Rodallega no tuvo la oportunidad de participar en más torneos con la selección. Sin embargo, el jugador ha dejado claro que eso ya es pasado y que no quiere enfocarse en el tema.

Lo que dijo Rodallega sobre su espina con la Selección

“Me quedó una espina grande por ese momento. Yo hice todos los procesos y méritos, estaba marcando muchos goles en Europa. Nunca entendí por qué dejaron de llamarme pero es tiempo pasado, no voy a hacer énfasis en eso.”

“Sí me queda eso de no haber podido ser parte de una de esas Selecciones que jugó el Mundial. Si hablamos de méritos, en mi posición tuve un año que fui máximo goleador colombiano en Europa y no es fácil, no lo reconocieron. Uno se pregunta qué pasa pero el cuerpo técnico de ese momento seguro tenía sus motivos por los que yo no podía ser parte de la Selección, pero ya me quedará esa espina eterna”.

Rodallega se encuentra actualmente en un gran momento futbolístico y se ha convertido en una figura clave para el Santa Fe en el FPC, que en este momento está disputando los Cuadrangulares del primer semestre de 2024. A pesar de la espina que le queda con la Selección Colombia, el delantero sigue demostrando su talento y pasión por el fútbol.