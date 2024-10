Vale resaltar que Richard Ríos lleva 38 partidos jugados esta temporada con Palmeiras, sumando Copa Libertadores, Copa de Brasil, Torneo Paulista, Supercopa de Brasil y Brasileirao. No ha marcado goles. Con Selección Colombia, por su parte, acumula 10 PJ en el 2024 y un gol, reuniendo la Copa América, amistosos y Eliminatorias. Le anotó a Panamá en Estados Unidos.

Sacó 5 de 5 en todos los ejercicios y no dejó caer ningún elemento. Llega en un óptimo nivel a la Selección Colombia, con los ojos bien abiertos y toda la atención posible.

No se vio en TV: El ejemplo de Richard Ríos para respetar a la Selección Argentina

Cabe recordar lo que sucedió tras la Copa América 2024, cuando Richard Ríos fue revelación, se ganó su puesto como titular en la Selección Colombia y fue uno de los de mejor calificación del torneo. La cotización del volante antioqueño tocó las puertas de varios clubes importantes de Europa y en próximos meses, no se descarta una transferencia millonaria en Italia, Inglaterra o España.

El objetivo no es otro que sumar seis puntos de seis posibles para dar un paso gigante a la clasificación a la Copa Mundo tras el fracaso de Qatar 2022. En esta meta propuesta por directivos de la Federación Colombiana de Fútbol y cuerpo técnico liderado por el técnico Néstor Lorenzo, el volante Richard Ríos es fundamental. Es el hombre preciso para el tándem con Jefferson Lerma y ser una de las mejores duplas del mediocampo, no solo de Sudamérica, sino del mundo.

Se aproxima una nueva convocatoria en la Selección Colombia y Richard Ríos ajusta detalles para los viajes a El Alto y Barranquilla. No solamente estará en convocatoria, sino que apunta a la titular en ambos compromisos contra Bolivia y Chile, por la novena y décima jornada de las Eliminatorias Conmebol rumbo al Mundial 2026.

Comunicador Social y Periodista especializado en deportes con más de 9 años de experiencia en medios de comunicación. De mente futbolera y corazón santafereño, apasionado por el ciclismo. Cubro el día a día del fútbol colombiano, Atlético Nacional, América de Cali, Millonarios, Selección Colombia, jugadores colombianos en el exterior, etc. Diplomado en periodismo deportivo / táctica y estrategia en fútbol y periodismo digital. He trabajado en medios de gran reconocimiento como El Espectador, Diario AS Colombia, El Periódico Deportivo y Colombia.com. Cobertura en Bolavip desde 2021.