El cuadro Tiburón regresó de sus vacaciones y, entre otras noticias importantes sobre el futuro del equipo, salió a la luz una posible tensión entre en el Junior de Barranquilla por las declaraciones de un jugador.

En medio del inicio de la pretemporada del Junior de Barranquilla, el delantero Steven Rodríguez, conocido como “Titi”, ha manifestado su sorpresa e incertidumbre ante los rumores que lo vinculan con un posible intercambio con el Deportes Tolima.

Según informó Caracol Radio, el jugador de 26 años aseguró no tener conocimiento de negociaciones que impliquen su salida del club barranquillero, a pesar de que su nombre ha sido mencionado en un posible canje por el futbolista Junior Hernández.

Steven Rodriguez del Junior disputa el balón con el jugador de Atlético Nacional. (Foto: VizzorImage / Luis Benavides)

El jueves 2 de enero, el equipo rojiblanco retomó actividades tras el periodo vacacional. Convocó a su plantilla en la sede administrativa para realizar los exámenes médicos correspondientes al inicio de la temporada 2025.

Previo a las actividas varios jugadores fueron abordados por la prensa local, entre ellos Rodríguez, quien respondió a las preguntas sobre su futuro con declaraciones que dejaron en evidencia su desconcierto.

“Apenas me entero de la noticia del canje. La verdad que no tengo idea. Yo tengo contrato con Junior por tres años… No he tenido conocimiento de que me van a sacar o me voy de préstamo. Hasta el momento no”, afirmó el delantero, según el medio mencionado.

“Si el cuerpo técnico no me va a tener en cuenta, me lo deberían decir y yo buscaré equipo. Hasta el momento, mi intención es hacer pretemporada y disputar el torneo, pero si así no lo requieren me iré a otro lado para buscar minutos”, añadió el jugador.

¿Tensión en el Junior de Barranquilla?

El rumor sobre el intercambio entre Rodríguez y Hernández ha generado especulaciones en el entorno del fútbol colombiano. Además, habría una tensión entre el futbolista y su equipo.

Según detalló Caracol Radio, la información fue inicialmente difundida por la cuenta de El VBAR Caracol en redes sociales, lo que intensificó las dudas sobre la continuidad del atacante en el equipo barranquillero. Sin embargo, las declaraciones del jugador sugieren que no ha sido informado oficialmente sobre ninguna decisión por parte del club.

El Junior de Barranquilla, uno de los equipos más destacados de la Liga BetPlay, enfrenta un periodo de ajustes en su plantilla de cara a los compromisos de 2025, que incluyen tanto los torneos locales como la Copa Sudamericana.