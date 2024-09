No se vio en TV: El ejemplo de Richard Ríos para respetar a la Selección Argentina

Un partido ‘caliente’, debido a que muchos lo llamaron la ‘revancha’ luego de la derrota de Colombia en la final de la Copa América 2024 en Miami. Aquel gol de Lautaro Martínez en el alargue sembró indignación en muchos corazones y por eso se esperaba con ansias la visita de Argentina y no solo eso, la victoria para que todo un país pudiera respirar tranquilo. Ahí apareció Richard Ríos.

En el estadio Metropolitano de Barranquilla, argentinos y colombianos se vieron las caras en partido válido por la octava fecha de las Eliminatorias Conmebol rumbo al Mundial 2026. Con goles de Yerson Mosquera y James Rodríguez, la ‘Tricolor’ dominó a Argentina y se quedó con los tres puntos. El empate de Nicolás González no le sirvió a Lionel Scaloni, quien sufrió por factores climáticos y presiones de la hinchada.

Richard Ríos hizo lo impensado o lo que seguramente muy pocos harían en pleno partido de la Selección Argentina contra Colombia. El volante antioqueño, que pasó del futsal al fútbol 11 en Brasil y ahora es inamovible en el esquema del técnico Néstor Lorenzo, continúa ganando aplausos, en esta ocasión, no por su nivel en la cancha, sino por una muestra de gran ser humano, ciudadano y buen colombiano.

