Esto hizo Jhon Córdoba cuando se enteró lo que James pensó de él tras su actuación contra Bolivia

James Rodríguez reveló lo que pensó de Jhon Córdoba y sus compañeros tras la actuación contra Bolivia y el delantero no dudó en reaccionar.

Ni cuando se ganó la titular de la Selección Colombia en la Copa América era el mejor de todos, ni ahora es el peor por las oportunidades que falló contra Bolivia. Jhon Córdoba fue la muestra de lo que despierta la pasión del fútbol, y luego de enterarse de lo que James Rodríguez pensó de él tras su actuación frente al equipo boliviano, no dudó en reaccionar.

Luego de los 22 minutos en el debut contra Paraguay en la Copa América 2024, Córdoba no salió más de la titular de la selección colombiana en el torneo continental y terminó con dos goles y el mismo número de asistencias. En el regreso a la Eliminatoria Sudamericana al Mundial 2026, el delantero ratificó que era la primera opción como ‘9’ titular de Néstor Lorenzo, pero…

Jhon Córdoba no tuvo la mejor actuación contra Perú en uno de los partidos con rendimiento más bajo de Colombia en la era de Lorenzo. Luego fue al banco de suplentes contra Argentina y Bolivia, pero jugó casi todo el último partido por la lesión de Roger Martínez.

Salvo la calificación de 6.3 puntos que le dieron a Martínez por los 23 minutos que jugó, el portal SofaScore le dio a Córdoba la calificación más baja de la Selección Colombia con 6.4 puntos en la derrota contra Bolivia por, entre otros motivos, dos ocasiones claras de gol falladas, un tiro en el palo y 13 toques.

Opción que falló Córdoba vs. Bolivia. (Foto: captura de pantalla Gol Caracol)

Las críticas por la actuación de Jhon Córdoba no se hicieron esperar, sobre todo por la opción clara de anotar que perdió estando solo frente al arco rival. Sin embargo, James Rodríguez dejó en claro lo que pensó del delantero y de sus otros compañeros luego de la derrota de Colombia contra Bolivia por uno a cero.

Esto hizo Córdoba cuando se enteró lo que James pensó de él tras la derrota vs. Bolivia

James dejó en claro con un mensaje en sus redes sociales que “se hizo un gran trabajo, siempre orgulloso de mis compañeros“, así que Córdoba no se contuvo y al ver que el capitán de la Selección Colombia sintió orgullo de él a pesar de su mala actuación lo que hizo fue darle ‘Me Gusta’ a la publicación del capitán de la Tricolor en Instagram.

Me Gusta de Córdoba a James. (Foto: Instagram / @jamesrodriguez10)

La promesa que hizo Córdoba luego de las oportunidades de gol que falló

No se escondió y dio la cara. Luego ser uno de los jugadores más criticados por la derrota contra Bolivia, Jhon Córdoba atendió a los medios de comunicación en zona mixta e hizo una firme promesa sobre lo que hará después de las dos opciones claras que falló. “Ahora me queda levantar cabeza, hay momento en los que entran todos, hoy (10 de octubre) no entraron. Soy autocrítico y hay que seguir trabajando para que el gol vuelva“.

