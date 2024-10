La lección que le dieron a Mbappé con James Rodríguez por no ir a jugar con su selección

Kylian Mbappé volvió a ser protagonista de los principales portales deportivos en el mundo del deporte, y cuando no paraban las críticas por una decisión que habría tomado con la Selección de Francia, apareció una lección para del delantero con James Rodríguez como protagonista.

¡A los hechos! Mbappé sufrió una distensión en el músculo bíceps femoral de la pierna izquierda en la victoria de Real Madrid contra Deportivo Alavés del 24 septiembre de 2024. Si la distención llegó a ser un desgarró, mínimo estaba de dos a tres semanas por fuera de las canchas, pero de manera sorpresiva jugó casi todo el segundo tiempo en la derrota contra Lille por la Champions League del 2 de octubre.

Todo apuntaba a que Kylian Mbappé iba a ser convocado para los partidos de Francia contra Israel y Bélgica por la tercera y cuarta fecha de la Liga de Naciones. Sin embargo, el delantero no estuvo entre los jugadores convocados que obtuvieron dos victorias. ¿El motivo?

“Kylian tiene un ligero problema, nada grave, pero necesita tratamiento para recuperarse completamente. No estoy aquí para arriesgar, por lo que no participará”, afirmó el entrenador Didier Deschamps en conferencia de prensa. ¿Todo claro? Al parecer no, porque apareció otra versión sobre el por qué de la ausencia del atacante de Real Madrid para dar el contexto perfecto a la lección con James Rodríguez.

Mbappé apareció en Suecia durante su recuperación. (Foto: Imago)

Según el periodista Santi Aouna del portal ‘Foot Mercato’, el verdadero motivo por el que Kylian Mbappé no fue a jugar con Francia en la fecha de FIFA de octubre fue porque el deseo del delantero sería solo jugar partidos importantes con su selección en vísperas de evitar cualquier riesgo de lesión. Todo lo contrario, a lo que siempre ha hecho James.

La lección que le dieron a Mbappé con James por no ir a jugar con Francia

Ante la posibilidad de que se le agravara una lesión en el hombro izquierdo que hubiera podido complicar lo que iba a jugar con Real Madrid en la temporada 2016-17, James Rodríguez estuvo en duda para el partido contra Paraguay en la Copa América Centenario, pero la decisión del ’10’ fue tan contundente que sirvió para que en X le diera una lección a Mbappé de lo que un jugador está dispuesto hacer por su selección. “Mirá que yo aquí juego hasta cojo, siempre quiero jugar. Estoy feliz aquí porque quiero ayudar y hoy (8 de junio de 2016) se dio el gol”, dijo el capitán de Colombia.

James Rodríguez, el único jugador colombiano destacado en la fecha 9 de Eliminatoria

Poco se pudo destacar de la derrota de la selección colombiana contra Bolivia por uno a cero en la novena fecha de la Eliminatoria Sudamericana al Mundial 2026 y una de las grandes sorpresas fue que James jugara todos los 90 minutos en una ciudad como El Alto que tiene una altura de 4.150 metros sobre el nivel de mar. El ’10’ colombiano hizo tan bien las cosas que los expertos del portal SofaScore le dieron 8.2 puntos de calificación y lo eligieron entre el equipo de la semana.

Equipo de la fecha 9 de las Eliminatorias. (Foto: x / @SofascoreLA)

