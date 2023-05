James Rodríguez ha sido uno de los jugadores más importantes de la historia de Colombia, incluso hay quienes se atreven a decir que es el número uno, pero su desempeño los últimos años lo han llevado a ser uno de los más criticados, pues no ha logrado consolidarse en ningún club. Además, lo responsabilizan de no haber clasificado al último Mundial.

En entrevista con Win Sports y RCN reveló uno de los mayores enigmas por los aficionados, la salida de Carlos Queiroz, quien terminó yéndose después de ese inolvidable 6-1 en contra frente a la Selección de Ecuador. Varios medios de comunicación y periodistas en su momento hablaron de un posible ‘cajón’ por parte de los jugadores.

“Es mentira que queríamos sacar a alguien y cómo vamos a querer perder 6-1. Queremos siempre ganar y es imposible que queramos perder para sacar a alguien. Es obvio que queramos ganar y el cuerpo técnico, que estuvo y este ahora, esté por muchos años. Teníamos muy buena relación con el técnico que había”, dijo Rodríguez.

También se refirió a su relación con Reinaldo Rueda, quien tomó al equipo y no lo pudo clasificar a Catar 2022: “no tuve ningún problema en la selección Colombia. Después jugué 4 partidos. Es con el técnico con el que menos he jugado en la selección. Con él no pasó nada. Me pareció una persona muy buena gente”.

En cuanto a lo que hablan de si es un mal suplente o no, el ‘10’ respondió: “para mí es raro estar en el banco y quiero estar ahí para ayudar. El tema es que no soy un buen suplente por qué yo quiero jugar. Si mi compañero está jugando, lo voy a apoyar, pero yo quiero estar en la cancha y sí soy un mal suplente. Pero no daño el ambiente y le pueden preguntar a mis compañeros y seguro te van a responder bien y me llevo bien con todos. Soy un buen líder, pero es mejor preguntarles a los demás”.