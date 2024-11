La confesión de Luis Díaz tras la opción de gol que Jhon Córdoba falló en la derrota contra Ecuador

La Selección Colombia perdió con Ecuador tras una opción de gol que Jhon Córdoba falló y Luis Díaz no dudó en hacer una confesión.

Lo que hace más de 50 años no se daba en las Eliminatorias Conmebol pasó con la victoria de Ecuador contra la Selección Colombia. La Tricolor perdió frente al equipo ecuatoriano en el estadio Metropolitano, de Barranquilla, y Luis Díaz no dudó en hacer una confesión tras la opción de gol que Jhon Córdoba falló.

¡Fue muy clara! La Selección Colombia empezó abajo en el marcador después de un golazo de Enner Valencia al minuto siete del partido. De ahí en más, el encuentro empezó a ser dominado desde la posesión por el equipo colombiano, pero la falta de efectividad diría presente.

Transcurría el minuto 28 del partido por la fecha 12 de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026 cuando James Rodríguez entró al área de Ecuador y tiró un centro que dejó a Jhon Córdoba solo frente al arco que defendió el arquero Hernán Galíndez. El delantero le pegó mordido a la pelota y el tiro salió desviado.

El defensor ecuatoriano Piero Hincapié salió expulsado al minuto 34 tras una falta a Córdoba y de ahí en más la selección colombiana se volcó al ataque para buscar el empate. Luis Díaz estrelló un balón en el palo a los 42 minutos de la primera etapa, pero no se pudo con la gran actuación del arquero Galíndez.

La confesión de Luis Díaz tras la opción de gol que Jhon Córdoba falló

Enner Valencia y Luis Díaz. (Foto: Getty Images)

Luego de la derrota por 1-0 contra Ecuador, Díaz hizo una confesión sobre las opciones de gol que se perdieron como la de Jhon Córdoba. “Fallamos en no concretar el gol porque a pesar de todo creo que intentamos y dimos todo como equipo. Obviamente hay cosas por mejorar, pero si hubiéramos metido una, dos o tres que nos quedaron ahí debajo del arco y claras, el resultado habría sido un poco diferente (…) Tuvimos muchas chances, sino concretamos obviamente el rival nos pega y nos pegó primero. Eso también fue una falla, no podíamos arrancar un partido de esa manera. Nos cuesta mucho hacer un gol y que no los hagan de esa amanera hay que corregir y trabajar eso”, le confesó ‘Lucho’ a ‘Gol Caracol’.

¿Contra quién vuelve a jugar la Selección Colombia en las Eliminatorias al Mundial 2026?

Luego de despedir el año con derrotas contra Uruguay y Ecuador, la Selección Colombia tendrá la oportunidad de sacarse esta espinita en las fechas 13 y 14 cuando enfrente a Brasil en condición de visitante y frente a Paraguay como local. Estos partidos se jugarían el jueves 20 y martes 24 de marzo, respectivamente.