Jhon Durán reveló cómo le dice a James Rodríguez y demostró toda su madurez mental

Sin duda alguna Jhon Jáder Durán es una de las grandes revelaciones de la Selección Colombia. El delantero del Aston Villa poco a poco se va ganando un lugar entre los mejores de la Premier League y del equipo nacional. Este martes, volvió a entrar, le marcó gol a Chile y dejó unas exquisitas declaraciones. Reveló cómo le dice a James Rodríguez y dio muestra de toda su madurez mental y futbolística.

Publicidad

Publicidad

Durán ingresó al campo del estadio Metropolitano para el inicio del segundo tiempo, en reemplazo de Jhon Córdoba, que recibió tarjeta amarilla. Desde el primer momento, su portento físico impuso condiciones en la defensa chilena y poco a poco empezó a hacer daño. Hasta que le llegó el momento, a falta de ocho minutos del final para anotar su gol.

ver también ¿El árbitro le dio la mejor noticia a Néstor Lorenzo para el próximo juego de Colombia?

Un pase filtrado entre la defensa de Luis Sinisterra fue suficiente para que Durán quedara mano a mano contra el arquero. Y con un zurdazo cruzado arriba, imposible de atajar, le dio la oportunidad a Jhon Jáder de celebrar su segunda anotación con la camiseta de la Selección Colombia. Y luego vino su típica celebración, con los brazos cruzados y su cabeza diciendo que sí.

Jhon Jáder Durán reveló cómo le dice a James Rodríguez en la Selección Colombia

Luego en la rueda de prensa siguió el show de Jhon Jáder Durán, en la cual también hizo una revelación que le dio en el corazón a muchos. En entrevista con RCN TV, le preguntaron por cómo ha sido su adaptación en la Selección Colombia y dijo: “Sí, como le digo a James, ‘El Viejo’, de cariño, he aprendido demasiado en este tiempo. Y de Falca, de Yerry, de Lerma, de mis compañeros mayores, aprendiendo de cada uno y haciendo lo mejor que pueda en la cancha”.

Publicidad

Publicidad

Además, dio muestra de su mentalidad y sobre la seguridad que tenía de que iba a marcar un gol. “Siempre lo digo al entrar: si lo he hecho antes, por qué no lo puedo hacer ahora. Entro mentalizado y gracias a Dios se nos dio aquí. Esta Colombia está para cosas gigantes, somos un grupo humilde, trabajador y soñamos más allá y eso nos tiene acá”, dijo Durán.

“Todo no ha pasado rápido, yo he trabajado para que pase”

Al final, Jhon Jáder dio una clase de mentalidad superior y dejó una declaración para la posteridad. Al delantero le preguntaron sobre todo lo rápido que ha pasado su desarrollo durante su carrera y la temporada que ha hecho en Inglaterra; a lo cual respondió: “No, no siento que haya pasado rápido, yo he trabajado para que pase rápido, que es diferente. El trabajo y la disciplina lo es todo en el fútbol y el fútbol no se queda con nada”.

Publicidad