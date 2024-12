La situación de James Rodríguez en el Rayo Vallecano ha dado mucho de que hablar, especialmente tras el rifirrafe con el técnico Iñigo Pérez, quien al parecer no tendría al colombiano en sus afectos.

Publicidad

Publicidad

Aunque la continuidad del cafetero en el club español es incierta, los rumores señalan que la salida es un hecho.

ver también Siguen llegando refuerzos a América de Cali: anuncian a un campeón en Colombia

Pese a la compleja relación, el Rayo Vallecano habría tenido un buen gesto con James Rodríguez en los últimos días del 2024. De acuerdo con información revelada por Marca, el equipo de Vallecas le aprobó el permiso al colombiano para ausentarse en los entrenamientos de fin de año.

Aunque esa es una buena noticia para el capitán de la Selección Colombia y su familia, lo cierto es que refuerza los rumores sobre su salida del equipo.

Publicidad

Publicidad

James Rodríguez en el Rayo Vallecano.

Así mismo, el diario mencionado recordó que, supuestamente, la fecha de salida del jugador del Rayo Vallecano sería el jueves 2 de enero. aa partir de esa fecha los derechos deportivos volverían a estar bajo su poder.

Las duras declaraciones del técnico de Rayo Vallecano frente a la situación de James Rodríguez

En medio de las constantes pullas por la situación del colombiano en el equipo, en una rueda de prensa el técnico Iñigo Pérez lanzó fuertes declaraciones.

Publicidad

Publicidad

Luego de ser cuestionado sobre el supuesto aislamiento del jugador en el interior del plantel, Pérez se mostró molesto.

Iñigo Pérez, técnico del Rayo Vallecano. (Foto: Gonzalo Arroyo Moreno/Getty Images)

“No puedo hablar, pero el grupo no ha apartado a nadie. El club no ha apartado a nadie. Me fastidia que se diga que este vestuario, que es elogiable, hace eso. Igual se dice a sabiendas de que es mentira para que venga aquí y cuente más. No lo van a conseguir”, detalló el técnico del cuadro ibérico en ese momento.

Publicidad