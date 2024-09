Jorge Carrascal ha sido uno de los jugadores de la Selección Colombia con una historia de vida digna de admirar. El fútbol fue uno de los motivos que lo llevó a salir adelante, pues como él mismo lo dice: “si yo no hubiera tenido ese apoyo familiar, o el de varias personas que me apoyaron mucho, ahora mismo (…) si no estaría preso estaría por ahí robando”.

El volante de la ‘Tricolor’ tuvo una juventud en la que estuvo rodeado de delincuencia y peligro. Varios de sus amigos perdieron la vida por no estar en buenos pasos, sin embargo, Carrascal, fue uno de los afortunados que pudo cumplir sus sueños.

Jorge Carrascal se encontró a ex amigo barrista y tuvo llamativo gesto

En un video que se hizo tendencia en redes sociales se ve cómo Jorge Carrascal se encontró a un ex amigo con el que hizo parte de la barra Ream Cartagena del equipo de la ciudad.

El jugador de la Selección Colombia intercambió algunas palabras con el barrista y le regaló indumentaria de la Selección Colombia. En el video se ve cómo el viejo conocido se vistió con ropa que le regaló el jugador a quien le agradeció por el bonito gesto.

Los comentarios no se hicieron esperar en redes sociales. Los seguidores del Real Cartagena se encargaron de compartir el video y llenaron de elogios al jugador que no olvidó de dónde salió y, aun después de conseguir el éxito, siguió siendo la misma persona.

Luis Díaz les responde a sus críticos: “espero demostrar en la Selección lo que hago para mi club”

Luis Díaz aprovechó para responderle a los críticos que siempre cuestionan su nivel con la Selección Colombia “espero demostrar en la Selección lo que hago para mi club. Para mí es un orgullo ponerme esta camiseta y voy a dar el 200 % en estos partidos”.

Por otro lado, se refirió a Perú, próximo rival de Colombia en la Copa América: “es un rival duro. Hay que contrarrestar lo que vayan a hacer. Conocemos a sus jugadores y será un partido complicado. Hay que estar compactos”. Además, agregó que viven un buen momento para enfrentar a Perú: “la convivencia en la Copa fue espectacular, con felicidad y orgullo de representar a un país. Alegra ver a los compañeros”.