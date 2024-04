Jugadora de la Selección Colombia no viajará a París debido a lesión grave

La Selección Colombia Femenina de fútbol ha recibido un duro golpe de cara a los Juegos Olímpicos de París 2024. La experimentada mediocampista Lorena Bedoya se ha lesionado y, con la recuperación improbable antes del torneo, se perderá la cita olímpica.

Bedoya, de 26 años, ha sido una jugadora clave para la selección colombiana en los últimos años. Con experiencia en ligas de España, Chipre y Brasil, su liderazgo y talento en el mediocampo serán una gran baja para el equipo nacional.

La selección cafetera es una de las favoritas entre las selecciones femeninas de Sudamérica para llevarse el oro en París. Sin embargo, la ausencia de una jugadora con la experiencia y calidad de Bedoya representa un gran obstáculo para las aspiraciones del equipo.

La lesión de Lorena

De acuerdo a lo que se difundió en redes desde ayer y se confirmó por varios de comunicación, la jugadora Lorena Bedoya sufrió una rotura de ligamento cruzado anterior que la dejaría por lo menos 6-8 meses fuera de las canchas.

Colombia nunca ha ganado una medalla de oro en fútbol femenino en los Juegos Olímpicos. En Tokio 2020 no clasificaron al torneo, y su última participación fue en Río de Janeiro 2016, donde cayeron en la fase de grupos.

Quien la reemplaza?

El seleccionador colombiano tendrá que buscar alternativas para suplir la baja de Bedoya. La joven talentosa Linda Caicedo, la experimentada Leicy Santos son algunas de las opciones que podrían ocupar su lugar en el mediocampo.

Sin duda, la lesión de Lorena Bedoya es un duro golpe para la Selección Colombia Femenina. Sin embargo, el equipo aún tiene la calidad y el talento para competir por el oro en París 2024. La unidad y el espíritu de lucha serán claves para superar este obstáculo y alcanzar la gloria olímpica.

Cuando juega la Selección Colombia femenina en las olimpiadas 2024?

Las guerreras colombianas están listas para rugir en la cancha del Parc Olympique Lyonnais en los Juegos Olímpicos de París 2024. El sueño dorado comienza el 25 de julio con un vibrante encuentro contra la selección anfitriona, Francia.

Tres días después, el 28 de julio, Colombia se enfrentará a Nueva Zelanda en el mismo estadio. La fase de grupos culminará el 31 de julio, cuando las cafeteras se midan ante Canadá en el Allianz Rivera.

Calendario completo:

25 de julio: Colombia vs. Francia – Parc Olympique Lyonnais

28 de julio: Colombia vs. Nueva Zelanda – Parc Olympique Lyonnais

31 de julio: Colombia vs. Canadá – Allianz Rivera