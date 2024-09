El proyecto de Néstor Lorenzo con la Selección Colombia está dejando grandes resultados, pero el debate sobre quién debe ser el centro delantero del equipo sigue generando opiniones divididas. El entrenador Julio Comesaña habló sobre el tema y dejó en claro que, para él, Miguel Borja no aporta lo que necesita el equipo.

Tanto la Copa América como la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas han alimentado el debate sobre quién debe ser el 9 titular de la Selección Colombia. Para los últimos partidos, el entrenador prescindió del delantero de River Plate, Miguel Borja.

Julio Comesaña, entrenador uruguayo de amplio recorrido en el fútbol colombiano, analizó esta situación en TácticAS del diario AS. Allí explicó el por qué, en su opinión, Miguel Borja no debe ser tomado en cuenta por el seleccionador, Néstor Lorenzo.

El análisis de Comesaña sobre Miguel Borja

“He mirado este proceso como viene, y el por qué de que algunos jugadores no están, como el tema de Borja que siempre se discute. Es que Colombia realmente juega con un nueve falso que es James, y hace un rombo en la mitad de la cancha. Cuando venía jugando Córdoba o Borré ni hablar, jugaba como extremo por derecha y cuando el juego se hacía por el medio de campo y la tenía Arias o James ya el extremo es Borré o Córdoba. El que fuera se metía adentro en la posición de nueve y aparecía ya sea Ríos por afuera y Muñoz por dentro en la diagonal, o Muñoz por fuera y Ríos por dentro. eso era lo que venía haciendo, eso no lo va a hacer nunca Borja” dijo el DT.

Miguel Borja (IMAGO / Agencia-MexSport)

“Si quiere un nueve, Borja. Allí en el área tiene que ser un jugador que sepa sostener el balón. Si no puede jugar a un toque o pivotear, tiene que sostener, no perder el balón. Alguien que se asocie en el juego no desde muy atrás, alguien que no salga corriendo para adelante porque llega solo. Los volantes de Colombia llegan asociándose, cuando James en media punta baja a buscar el balón allí atrás, queda desolada esa zona” insistió.