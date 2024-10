La ácida crítica de Carlos Antonio Vélez a Néstor Lorenzo por preparación para juego vs. Bolivia

Poco a poco los 29 jugadores de la Selección Colombia se van uniendo para los partidos de las fechas 9 y 10 de la Eliminatoria. Los futbolistas son esperados en Cochabamba, para hacer todo el proceso de preparación y viajar a El Alto antes del juego contra Bolivia. Y es precisamente esta decisión la que generó una ácida críticas a Néstor Lorenzo, por parte de Carlos Antonio Vélez.

El cuerpo técnico de la Selección Colombia decidió hacer una concentración previa en Cochabamba, antes del partido frente a Bolivia. Esta ciudad boliviana se encuentra a 2600 metros de altura y servirá de preparación para el duelo en El Alto, a 4100 metros, sede del partido de la fecha 9 de la Eliminatoria. A pesar de que se realizará el acondicionamiento físico en una ciudad de altura, para algunos esto no es necesario.

La ácida crítica de Carlos Antonio Vélez a Néstor Lorenzo por la preparación en Cochabamba

Por ejemplo, para Carlos Antonio Vélez esto hace parte de “meter basura” en la mente de los jugadores de la Selección. Y puso en ejemplo a la selección Argentina que ha ganado sus dos últimos juegos disputados en la altura y no usó ninguna “musaraña” para lograr los tres puntos.

“Argentina las últimas dos veces que ha jugado allá (Bolivia) ha ganado, uno no se mete en la cabeza la basura de la altura y llega incluso dos días antes del día que va a competir y listo, sin musarañas, sin que me quedé en Santa Cruz de la Sierra, en Cochabamba, no, de un solo tiro”, dijo Vélez, en su editorial Palabras Mayores.

Y agregó apuntando a Néstor Lorenzo: “Porque cuando uno empieza a llamar 30-32, a hablar de jugadores de altura, entonces empieza a decir que no, que nos quedamos a mitad del camino. Ya, ese mensaje empieza a llegarle a los jugadores: ‘uy, allá arriba me voy a morir’. Primero, ningún jugador colombiano se ha muerto en la altura y en segundo lugar, cada vez que hemos ido a La Paz, unos metros más abajo, Colombia ha perdido una vez, de las últimas seis visitas a Bolivia”.

¿Cómo le ha ido a Colombia jugando en la altura de Bolivia?

En efecto, Carlos Antonio Vélez tiene razón y en siete partidos que Colombia y Bolivia han jugado en territorio boliviano, el equipo nacional solo perdió una vez. Esto fue para las Eliminatorias al Mundial de Alemania 2006, el 10 de septiembre del 2003, cuando los dirigidos por Francisco Maturana cayeron de manera estruendosa 4-0. De hecho, esta es la única derrota de Colombia por Eliminatorias contra Bolivia ya que en casa se mantiene un récord de 7 victorias sobre 7 partidos.

Lo único fuera de lo común de todos estos encuentros, con respecto al del próximo jueves, es que la sede no será La Paz, si no El Alto, unos 500 metros de altura más. Así que no se presupone que la altura al final será un factor diferencial, ya que Colombia sabe lo que es sacar buenos resultados en esta adversidad.