El dolor y la nostalgia de perder la final de la Copa América 2024 de a poco van pasando, y así como sucede en la vida, la Selección Colombia tiene la oportunidad de levantarse con un nuevo partido contra Argentina en las Eliminatorias Sudamericanas, que se jugará bajo una sanción de la FIFA.

Colombia perdió contra Argentina uno a cero con un gol en el segundo tiempo del alargue y quedó muy cerca de llegar a los penaltis en la final de la Copa América. Tan solo pasaron unos días de esta derrota y en el mundo del fútbol recordaron que la Tricolor no podrá jugar con todos sus hinchas en el próximo encuentro frente al seleccionado argentino.

La Comisión Disciplinaria de la FIFA sancionó a la Federación Colombiana de Fútbol por un retraso de tiempo en el partido contra Chile y la actitud discriminatoria de los hinchas en este encuentro por la segunda fecha de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

No solo recibió una multa por 30.000 francos suizos, más de $35.000 dólares, para invertir en un plan contra discriminación, la FCF también tuvo que pagar 500 francos suizos, más de 500 dólares, porque los hinchas lanzaron objetos en el partido contra Uruguay del 12 de octubre. ¡Y eso no sería todo! El aforo para el encuentro vs. Argentina también se vio afectado.

James Rodríguez y Alexis Mac Allister. (Foto: Imago)

Otra parte de la sanción de la FIFA a la Selección Colombia fue la reducción del 25 por ciento del aforo del estadio Metropolitano, de Barranquilla, para el partido contra Argentina del martes 10 de septiembre a las 3:30 P.M. por la octava fecha de las Eliminatorias al Mundial 2026. Con este escenario, la Federación Colombiana de Fútbol no dudó y tomó una decisión.

La decisión de la FCF para el partido vs. Argentina por la sanción de la FIFA

“Con la intención de sumar a la mayor cantidad de seguidores posibles en esta nueva fecha, se ha decidido mantener el precio de la boletería de 2023, a pesar de la reducción del 25% del aforo, dando cumplimiento a la sanción impuesta y confirmada por FIFA debido a los hechos ocurridos el año pasado en el partido ante Chile en el estadio Monumental David Arellano“, publicó la FCF en su página oficial.

Los precios de las boletas Colombia vs. Argentina por Eliminatorias al Mundial 2026

¿Revancha? Difícil porque no es en una final de la Copa América, pero tiene promesa de ser un partidazo que no contaría con Lionel Messi por la lesión que sufrió en el tobillo derecho. Dicho esto, los siguientes son los precios de las boletas para el partido Colombia vs. Argentina por Eliminatorias al Mundial 2026:

Norte Alta y Baja: $80.000 pesos.

Sur Alta y Baja: $80.000 pesos.

Oriental Alta: $340.000 pesos.

Oriental baja: $320.000 pesos.

Occidental Alta: $550.000.

Occidental Baja: $550.000.

Occidental Baja – VIP: $1.300.000.

*Los precios no incluyen el servicio de TuBoleta.