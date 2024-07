Los protagonistas empezaron a hablar luego de lo que fue una final llena de tensión y emoción. La Selección Colombia perdió contra Argentina el título de la Copa América 2024 y uno de los jugadores que participó de aquel partido del 14 de julio reveló que recibió un mensaje de Jürgen Klopp.

Antes de que el árbitro Raphael Claus diera el pitazo inicial, Liverpool empezó a palpitar la final de la Copa América 2024 con el siguiente mensaje en X: “Macca (Alexis Mac Allister) vs. Lucho. Buena suerte a ambos ‘Rojos’ mientras se enfrentan en la final Copa América”. Uno de estos jugadores sería el protagonista de esta historia.

Jürgen Klopp dejó de ser el entrenador de Liverpool al término de la Premier League 2023-24 y Luis Díaz no dudó en despedirse con un emotivo mensaje: “hay personas que no pueden explicarse con palabras. Por mucho que alguien lo intente, nunca nadie podrá definir toda la grandeza de Jürgen Klopp en un texto. Es demasiado especial para entenderlo sólo con palabras. Nuestro entrenador toca la vida de todos los que tienen el privilegio de trabajar con él”.

Al exentrenador de Liverpool le preguntaron quién sería el campeón de la Copa América, y como varios de sus dirigidos, Alisson Becker, Alexis Mac Allister, Darwin Núñez y ‘Lucho’ Díaz estaban en el torneo continental, la respuesta fue muy diplomática. “Argentina, Brasil… O Colombia o Uruguay”, dijo Klopp.

Diaz y Mac Allister en la final de la Copa América. (Foto: Imago)

La final de la Copa América 2024 se definió al minuto siete del segundo tiempo del alargue con un gol de Lautaro Martínez. Argentina le ganó a la Selección Colombia, llegó a 16 títulos en la historia de la Copa América y uno de sus jugadores presumió que recibió un mensaje de Jürgen Klopp tras ser campeón.

El jugador que recibió un mensaje de Klopp tras la final de la Copa América

“Desde el primer día fue una relación increíble. Me trató con mucho cariño y mucho respeto. Hasta me tengo que bancar (aguantar) que mis compañeros me digan que soy el hijo de Jürgen. Me lo banque (aguante) todo el año. Algunos celosos, viste como son (…) Pero sí, lo admito, tengo una gran relación con él, me escribió después de la final (de la Copa América) y hablamos mucho durante el año, intercambiábamos opiniones y yo agradecido porque me dio la posibilidad de jugar en uno de los mejores clubes del mundo”, le contó Alexis Mac Allister al periodista Juan Pablo Varsky en el video podcast ‘Clank!’.

Lo que le ‘molesta’ a Mac Allister de Luis Díaz en el vestuario de Liverpool

El canal de YouTube de la Premier League publicó un video de preguntas y respuestas con Luis Díaz, Mac Allister y Darwin Núñez. Los aficionados le preguntaron por el hábito molesto de cada uno de ellos y ‘Lucho’ confesó que “en ese sentido soy muy cansón”. El volante argentino lo confirmó diciendo que el extremo colombiano era “muy cansón” cuando le daba por tirar cosas en el vestuario del Liverpool.