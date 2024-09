La declaración de uno de los mejores amigos de Messi sobre los hinchas colombianos que sorprendió a todos

El partido entre la Selección Colombia y Argentina por la octava fecha de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026 ya empezó a jugarse. Néstor Lorenzo aclaró por qué eligió el horario del partido, Lionel Scaloni se quejó de manera pública y uno de los mejores amigos de Lionel Messi en la Albiceleste también opinó del tema con una declaración sobre los hinchas colombianos que sorprendió a todos.

Lorenzo acudió a la conferencia de prensa oficial de Colombia del 4 de septiembre y cuando le preguntaron por qué había escogido las 3:30 P.M. para el partido contra Argentina en el estadio Metropolitano, de Barraquilla, respondió que “es el horario que jugamos el último partido, por eso también se repitió”. Esto al DT del seleccionado argentino no le iba a gustar.

Todo parece indicar que ya empezaron a sentir la temperatura de Barranquilla. Argentina goleó a Chile por tres a cero en la fecha 7 de las Eliminatorias y, a pesar de que tienen un día más de descanso que la Selección Colombia, Lionel Scaloni no dudó en quejarse por el horario de las 3:30 P.M. que eligió la Tricolor.

“Ahora iremos a un lugar (Barranquilla) que hace muchísimo calor, que jugamos en un horario que para mí no tendría que ser. Esto es como ir a la altura prácticamente, siempre te ponen pegas. Es lo que decidieron jugar en ese horario y allí iremos, partido dificilísimo e intentaremos hacerlo lo mejor para traer un buen resultado pensando que Colombia es un buen equipo“, dijo el entrenador de Argentina en conferencia de prensa.

Rodrigo De Paul es uno de los mejores amigos de Messi en el actual plantel de Argentina y cuando le preguntaron por el partido contra la Selección Colombia empezó diciendo que “la verdad, muy difícil. El calor, el horario, la gente va a apretar bastante. Ellos tienen un gran equipo, pero iremos con un plan de partido bien preparado. Tenemos que descansar bien, vamos a tener que correr mucho e intentar conseguir los tres puntos que nos acerquen más a la clasificación a la Copa del Mundo”. Y ahí no iban a parar los elogios a los hinchas colombianos.

La declaración de De Paul sobre los hinchas colombianos que sorprendió a todos

Tras afirmar que los hinchas colombianos van a apretar (alentar) el próximo martes 10 de septiembre cuando jueguen contra Colombia, De Paul redobló la apuesta y sostuvo en la zona mixta de prensa que “ahora a descansar y a pensar en Colombia que va a ser sumamente difícil, jugamos en Barranquilla que no es para nada fácil y creo que el público va a apretar bastante. Así que a prepararlo y con un plan de partido hacer lo que tenemos que hacer”.

Messi habló sobre su amistad con Rodrigo De Paul en la Selección Argentina

Argentina quedó eliminada en los octavos de final del Mundial de Rusia 2018 y empezó un recambió generación que no iba a ser nada fácil para Lionel Messi. En ese momento, se empezó a construir la amistad con Rodrigo De Paul. “Es muy difícil entrar en los grupos, también por mi manera de ser. Rodrigo a mí me ayudó mucho. Me recordó mucho al Pocho Lavezzi (…) Me ayudó mucho a integrarme en el grupo. Era lo que me tocaba porque eran en su mayoría nuevos”, le dijo Leo al periodista Juan Pablo Varsky y al canal TV Pública.

