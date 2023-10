La inteligencia artificial es una de las herramientas en internet más utilizadas en los últimos meses por las personas que quieren una respuesta más exacta sobre diferentes temas. El fútbol no se escapa y muchos hinchas quieren saber sobre historia, opiniones acerca de jugadores y equipos, y también sobre resultados y pronósticos.

Previo al partido entre Colombia y Uruguay, le preguntaron a la IA sobre cuál sería el resultado de este compromiso, pero todo salió mal y terminó dando uno ni parecido al que se dio. Sobre el papel, era un juego parejo, y así se dio, fue un punto a favor para la IA. En lo que erró, y por mucho, fue en la cantidad de goles.

El resultado final fue de 2-2, mismo marcador que el de la última vez que se enfrentaron en el estadio Metropolitano de Barranquilla, también por Eliminatorias. El de este jueves tuvo de todo, emociones de principio a fin, Colombia siempre se fue por encima del marcador, pero no pudo mantenerse.

La inteligencia artificial (IA) había decretado un 0-0 o un 1-0 a favor de la Selección local. Su respuesta estaba basada en datos, rendimiento, promedio de cada equipo, los juegos en la primera fecha, nivel individual de los jugadores, el colectivo y otras variables que la llevaron a dar dicha respuesta. Increíblemente, esto es fútbol y todo se dio de otra manera.

Resultados de la tercera fecha de Eliminatorias según la IA

La inteligencia artificial no solo dio el resultado del partido Colombia vs. Uruguay, sino que también de los demás partidos de la jornada, casualmente, solo acertó uno. El Bolivia vs. Ecuador fue el único que acertó, pues el resultado final fue 1-2 a favor del visitante. En Argentina vs. Paraguay había asegurado un triunfo a favor de los locales, 2-0 o 3-1, pero terminó apenas 1-0.

Chile vs. Perú tendrían un resultado similar al de Colombia y Uruguay, solo que, a favor del visitante, pero al final ganó el local. La IA dijo que los Brasil iba a golear a Venezuela, pero para sorpresa de todos, la ‘vinotinto’ le sacó un empate 1-1 a la ‘canarinha’ de visitante.

¿Cuándo vuelve a jugar Colombia?

La Selección Colombia quiere dejar atrás el empate 2-2 ante Uruguay en el estadio Metropolitano de Barranquilla y ahora ya piensa en lo que será su próximo partido. El equipo dirigido por Néstor Lorenzo se prepara para enfrentar a su similar de Ecuador en Quito, juego válido por la fecha 4 de las Eliminatorias rumbo al Mundial de 2026.

En la tabla de posiciones, Colombia es tercera con cinco puntos y +1 en la diferencia de gol, solo está por debajo de Argentina, que tiene puntaje perfecto, y Brasil que es segunda con siete puntos tras el empate con Venezuela 1-1 con Venezuela en casa.

