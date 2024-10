La lección de humildad que Lorenzo le dio al DT de Bolivia por dudar de la Selección Colombia

La previa del partido por la fecha 9 de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026 empezó a subir de temperatura por una polémica declaración de Óscar Villegas, DT de Bolivia, sobre la Selección Colombia. No pasaron 24 horas y ya se conoció qué piensan sobre estas palabras al interior de la Tricolor con una lección de humildad por parte de Néstor Lorenzo y un jugador titular.

“Tratarán de dosificar, pero la verdad es que Cochabamba, desde nuestro punto de vista, no les aportará nada en la aclimatación. Es como estar en la zona sur y estar tres o cuatro días antes, capaz que acá (La Paz) está mejor porque hay un poco más de altura, pero insisto, lo que va a pasar en este partido va a depender de la propuesta de Bolivia”, dijo Óscar Villegas a los medios de comunicación y las respuestas desde la concentración de la selección colombiana estaban por llegar.

Jhon Arias se ha convertido en un titular indiscutido en la Selección Colombia y fue una de las primeras voces que empezó a dejar en claro qué piensan sobre la declaración del DT de Bolivia. “Creemos también que la altura es condicionante más no un limitante. He jugado en la altura y sé que la pelota toma por ahí un vuelo diferente, también la sensación con ella en el píe. Para fortuna de nosotros tenemos grandes rematadores de larga distancia (…) Cuando me refiero a ser inteligentes, me refiero a ser fieles a lo que venimos haciendo“, afirmó el extremo colombiano.

Néstor Lorenzo en Cochabamba, Bolivia. (Foto: X / @FCFSeleccionCol)

Apareció el directamente involucrado. Luego de que Óscar Villegas criticara el plan de Néstor Lorenzo al concentrar en Cochabamba a 2.558 metros de altura sobre el nivel del mar y viajar a El Alto el mismo día en el que se jugará el partido (jueves 10 de octubre a las 3:00 P.M), el entrenador argentino habló con ‘Gol Caracol’ y le dio una lección de humildad al entrenador de Bolivia.

La lección de humildad que Lorenzo le dio al DT de Bolivia

“No hay una receta mágica ni certera, uno busca variantes que le ayuden a apaciguar los efectos de la altura, pero estamos haciendo todo lo posible desde el área médica y física (…) Sin duda que hay medidas precautorias por posible hipoxia que es la falta de oxígeno, así que, así como estamos preparando a los jugadores para eso, también tendremos en caso de alguna situación especial que suelen ocurrir estar preparados con los elementos necesarios”, señaló Lorenzo para darle una lección de humildad a Óscar Villegas por dudar del plan que diseñó de cara al partido entre Colombia y Bolivia.

El invicto que expone la Selección Colombia contra Bolivia en la altura

No será nada fácil de mantener, ya que ningún equipo en torneos de clubes y selecciones mayores Conmebol ha sacado al menos un empate en el estadio El Alto donde jugará la Selección Colombia contra Bolivia. Cuando la pelota empiece a rodar contra el combinado nacional boliviano, James Rodríguez, Luis Díaz y compañía, expondrán el invicto de ser la única selección que no conoce la derrota en las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026 con cuatro victorias y el mismo número de empates.

