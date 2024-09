Este martes se escribe un nuevo capítulo del partido entre la Selección Colombia y Argentina luego de la final de la Copa América que se disputó en Estados Unidos. La era de Néstor Lorenzo ha dejado aspectos positivos que los mismos argentinos reconocen, incluso cuando en Colombia lo critican.

Publicidad

Publicidad

Sergio Agüero fue uno de los que habló sobre Colombia, pero sorprendió a todos cuando se refirió a Luis Díaz, jugador que está en un gran nivel, pero que algunos compatriotas han criticado por su rendimiento en la Copa América.

ver también Esto dijo Néstor Lorenzo sobre si es revancha contra Argentina

La opinión del Kun Agüero sobre Luis Díaz que sorprendió a los colombianos

“Luis Díaz ha demostrado su calibre una y otra vez. En cualquier caso, creo que Colombia creció gracias a la experiencia de Luis en Europa. Llevó a todo su equipo a otro nivel. No es el único jugador que lo hizo: Muñoz jugando en el Palace también es digno de mención. Este tipo de antecedentes hace que una selección sea más completa”, dijo el Kun en charla Skate.com.

Además, habló sobre Mohamed Salah y Luis Díaz asegurando que son la mejor pareja de extremos de la Premier League: “como decía, Díaz y Salah llevan más tiempo en la Premier League y más tiempo juntos que Savinho y Doku. Eso hace que sea más difícil comparar. Sin embargo, ninguno de los dos [Doku o Savino] es la mejor pareja de los tiempos modernos. Salah y Díaz son una combinación goleadora, pueden asistir bien y están muy sincronizados con sus compañeros. Doku y Savinho necesitan tiempo, pero su potencial está por las nubes”.

Publicidad

Publicidad

Por otro lado, habló sobre el futuro de la Selección Colombia: “lo he dicho antes de la final, lo he dicho también después del partido. Colombia está pasando por un proceso similar al de Argentina. Ningún equipo puede ganar un título sin llegar primero a la final. Tuvimos una historia similar, con una final de la Copa Mundial que se nos escapó, y dos Copas Américas también. Al final, sucedió. Así que creo que hay que valorar el trabajo de Colombia. Tienen un gran equipo, un personal muy profesional, y, a su debido tiempo así, verán los resultados. Su selección ha sido un rival difícil, y lo será durante muchos años”.

Encuesta¿Es Luis Díaz el mejor jugador de la Selección Colombia? ¿Es Luis Díaz el mejor jugador de la Selección Colombia? YA VOTARON 0 PERSONAS

Ya sobre el partido de este miércoles habló sobre si será o no una revancha: “es un contexto diferente. Una final no es una eliminatoria, hay mucho en juego y no hay posibilidad de ajustar cuentas. Durante la fase de clasificación, uno quiere asegurarse el pase al Mundial a lo largo de una serie de partidos. Eso no significa que vaya a ser un partido fácil para nosotros. He jugado contra Colombia con la ventaja de jugar en casa: tienen mucho apoyo de la grada y eso se nota. Seguramente será igual de reñido y complicado que antes”.

Publicidad