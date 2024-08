"La mujer más linda de Colombia" dio la razón por la que Richard Ríos no es capaz de escribirle.

La razón por la que Richard Ríos no le escribe a la "mujer más linda de Colombia"

Richard Ríos es toda una sensación en el fútbol colombiano y la farándula. Tiene a todos a la expectativa, a unas personas por su belleza, a otras por su futuro deportivo tras la brillante Copa América que realizó con la Selección Colombia. El volante colombiano se cotizó en Estados Unidos y se ganó fanáticos por su talento, cualidades y personalidad en la cancha.

Actualmente, Richard Ríos defiende los colores del Palmeiras de Brasil, pero los rumores no paran. Apenas finalizó la Copa América, se habló del Manchester United como posibilidad. Luego tomó fuerza un posible traspaso a la Roma de la Serie A y ahora está latente la posibilidad de que vista la camiseta del AC Milan, uno de los clubes más grandes del planeta.

Mientras soluciona su futuro deportivo. Richard Ríos se toma los titulares de la prensa rosa y la farándula no se desprende del furor que ha despertado supresencia. Semanas atrás, el jugador se atrevió a decir cuál era la mujer más linda de Colombia y esa respuesta, hasta hoy, es una completa tendencia en el país. Según el futbolista de Vegachí (Antioquia), Andrea Valdiri es, como diría Pedro El Escamoso, ‘la más masima de las masimas’.

Richard Ríos, volante de la Selección Colombia. (Photo by Tim Nwachukwu/Getty Images)

La respuesta de Richard Ríos despertó el interés de Andrea Valdiri, quien le respondió a esa afirmación. En diálogo con el youtuber ‘Dímero King’, la celebridad de redes sociales le dejó un mensaje al futbolista e incluso dio la razón por la que el volante no es capaz de escribirle.

¿Por qué Richard Ríos no le escribe a la “mujer más linda de Colombia”?

“Vi varios TikToks y la gente me mostraba Richard, Richard, pero… Divino, bello”, fue el elogio de Andrea Valdiri a la belleza física del jugador. Luego, ella dio la razón por la que el futbolista no le escribe y no se hace sentir en los chats de la celebridad. Todo lo confirmó al decir que “tiene mujer”, lo que cierra cualquier tipo de acercamiento entre ambos.

Andrea Valdiri le puso punto final al tema diciendo que: “Él es simpático, pero tiene su mujer, no crucemos la línea Richard”. Entre risas, lanzó las afirmaciones. Sin duda, una aclaración de Valdiri que llena de decepción a muchas personas en el país. ¿Compromiso es compromiso? Nada qué hacer.

Pese a que Andrea fue sincera sobre el tema, aún no se conoce respuesta alguna de Richard Ríos sobre su vida sentimental y si efectivamente, todo esto se queda en un recital de piropos.