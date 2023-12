Mackalister Silva es una de las grandes sorpresas de la presente convocatoria de la Selección Colombia que enfrentará a Venezuela y México en partidos amistosos. Si bien es un jugador con una edad importante, su nivel individual de los últimos años es impresionante. Incluso, los hinchas de todos los equipos lo venían pidiendo, asegurando que merecía por lo menos un llamado para representar al país y así fue.

En su llegada al combinado nacional, el capitán de Millonarios dio sus primeras declaraciones con la camiseta de la ‘tricolor’ puesta, hizo un análisis del juego que implementa el entrenador Néstor Lorenzo y explicó las razones por las que fue convocado.

Declaraciones de Mackalister Silva en la Selección Colombia

“La Selección ha demostrado con todo el proceso del profesor Lorenzo, le gusta buscar el arco contrario, buscar un resultado, ser propositivo y eso es lo que buscamos en Millonarios, tratamos de compaginar esas cosas”, dijo en un principio Macka, explicando y comparando los estilos de juego entre la Selección y su club.

“Con mucha calma, estamos recién entrados al salón”, le respondió a quien le preguntó sobre si hacía las mismas bromas que en el club. Por otro lado, le preguntaron sobre la presión de mantener el invicto que lleva el proceso de Néstor Lorenzo: “la presión está en el momento que te pones la camiseta de la Selección, estás representado a un país. Vamos a querer mantener el trabajo que han hecho todos los compañeros hasta acá y lo haremos con la idea del profe que es buscar al arco rival”.

En cuanto hasta qué edad jugará al fútbol, respondió: “disfruto mucho todavía el fútbol, quiero prepárame para poder estar a la altura y competitividad que va aportando el Fútbol Colombiano”. Además, explicó: “no he dejado de trabajar, el profe tendría sus razones, no me gusta alardear, lo único es que trabajaré al máximo”.

“Es una victoria del proceso Gamero, del club, los hinchas, hay buenos jugadores, pero estos no se ven si no hay un buen equipo, lo tenemos y por eso son los reconocimientos individuales”, finalizó.

Convocatoria de la Selección Colombia

Jugadores de la MLS, Inglaterra, Brasil, Rusia, Argentina, entre otros, también hacen parte de los primeros jugadores convocados para enfrentar a Venezuela y México.

Alejandro Rodríguez – Deportivo Cali

Álvaro Montero – Millonarios FC

Andrés Reyes – NY Red Bulls (USA)

Brayan Vera – Real Salt Lake (USA)

Carlos Andrés Gómez – Real Salt Lake (USA)

Daniel Cataño – Millonarios FC

David Ospina – Al-Nassr FC (KSA)

David Mackalister Silva – Millonarios FC

Devan Tanton – Fulham (ENG)

Diber Cambindo – Cruz Azul (MEX)

Henry Mosquera – RB Bragantino (BRA)

Ian Poveda – Leeds United (ENG)

Jader Quiñones – América de Cali

Jimer Fory – Deportivo Pereira

Juan Camilo Hernández – Columbus Crew (USA)

Juan David Mosquera – Portland Timbers (USA)

Jorman Campuzano – Boca Juniors (ARG)

Mateo Cassierra – Zenit (RUS)

Samuel Velásquez – Atlético Nacional

Sebastián Gómez – Coritiba (BRA)