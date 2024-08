Avanza el mercado de pases y todo indica que serán días agitados en el entorno de Luis Díaz. Cuando parecía que el jugador permanecería en Liverpool, resurgieron los rumores sobre el interés de FC Barcelona y se habría presentado un nuevo camino para que el colombiano ponga rumbo a España.

Los rumores sobre Luis Díaz y FC Barcelona no son para nada nuevos. El colombiano ha sido vinculado al club catalán durante meses, pero los rumores se habían aplacado en las últimas semanas. Ahora, en la recta final del mercado, el club podría volver a la carga por la ficha del extremo.

Todas las especulaciones resurgieron luego de que se complicara el intento del Barça de fichar a Nico Williams. ‘Lucho’ vuelve a ser un objetivo para el club azulgrana, pero de momento no hay negociaciones en curso. Se ha hablado sobre el monto por el que podría darse el fichaje, pero ahora se abre otra opción.

¿Intercambio por Luis Díaz?

El diario The Athletic había revelado días atrás que Liverpool esperaba, por lo menos, unas 50 millones de libras esterlinas (cerca de 58 millones de euros) para dejar ir al colombiano, quien no es intransferible para el club. Esto, en principio, no sería un problema, ya que los catalanes pretenden destinar un máximo de 62 millones por un extremo.

Frenkie De Jong (IMAGO / Pressinphoto)

Ahora, el diario The Sun revela otra vía por la que se podría desbloquear la salida de Luis Díaz de Anfield rumbo al Camp Nou. El medio inglés ha revelado que hay interés en Liverpool por un jugador de FC Barcelona. Se trata de nada más y nada menos que Frenkie De Jong.

Publicidad

Publicidad

Los jugadores, ambos de 27 años, tienen valoraciones de mercado similares (75 millones Luis Díaz y 70 millones Frenkie De Jong según Transfermarkt), por lo que no sería descabellado un intercambio. El único problema que encontrarían los Reds es el elevado salario del volante neerlandés, que actualmente cobra unas 400 mil libras por semana.

Incertidumbre en el cierre del mercado

De momento, no hay conversaciones en curso ni ofertas sobre la mesa por Luis Díaz. Sin embargo, el mercado de pases de LaLiga finaliza el próximo 31 de agosto, por lo que FC Barcelona podría hacer su avanzada por la ficha de la estrella de la Selección Colombia en los próximos días.