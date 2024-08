Asprilla contradice a todos con un mensaje para Messi y Argentina antes del partido contra Colombia

Un nuevo capítulo en la historia de los duelos entre la Selección Colombia y Argentina está cada vez más cerca de empezar a escribirse. Pero no será uno más, ya que va a ser el primer partido después de la final de la Copa América 2024, por lo que Faustino ‘El Tino’ Asprilla empezó a palpitarlo con un mensaje para Lionel Messi y la Albiceleste que contradijo a todos.

Fue un partido tan disputado que se definió en el segundo tiempo de la prórroga. Colombia perdió contra Argentina por uno a cero en un partido que tuvo a Leo Messi 66 minutos en cancha. Una lesión en los ligamentos del tobillo derecho lo sacó del encuentro y puso en duda su presencia en el próximo partido contra la Tricolor.

Aunque se había instalado la narrativa que Messi volvería a jugar hasta el 14 de septiembre, la decisión del capitán de la Selección Argentina es querer estar en la fecha FIFA en la que jugarán contra Chile el 5 de septiembre y frente a Colombia el 10 del mismo mes. Así que si nada extraordinario sucede jugará contra la Tricolor y entra en el mensaje que el ‘El Tino’ Asprilla le envió a toda la Albiceleste.

El partido Colombia vs. Argentina por la fecha ocho de las Eliminatorias al Mundial 2026 lo empezó a calentar, deportivamente hablando, el entrenador Néstor Lorenzo diciendo sobre la final en la Copa América que “creo que fue un poco disparejo. Llegamos en inferioridad de condiciones físicas. Jugamos 6 partidos en 20 días y Argentina lo hizo en 24“. ¿Se empieza a sentir un olor a revancha? Mmm…

Néstor Lorenzo y Lionel Messi. (Foto: Getty Images)

La premisa que más adeptos tiene es que el próximo partido entre Colombia y Argentina no es una revancha de la final de la Copa América 2024 porque ni es un torneo continental, ni define al campeón de una competición. Tiene mucha lógica pensar así, ¿no? Faustino Asprilla levantó la voz y contradijo esta premisa con un mensaje para Lionel Messi y compañía.

Publicidad

Publicidad

ver también Mensaje para Colombia: La postura de la FIFA sobre el árbitro de la final de Copa América

Asprilla contradice a todos con un mensaje para Messi y Argentina

“Siempre es una revancha. Cuando uno pierde un título con el equipo que sea para uno siempre el partido que vuelva a jugar va a ser revancha, siempre se va a querer uno desquitar. Sé que no se va a jugar un título, pero se va a jugar un partido de clasificación y siempre quedan ahí esas secuelas de por qué no pude ganarles y uno siempre va a querer ganarle a Argentina“, le dijo ‘El Tino’ Asprilla a ‘Gol Caracol’.

La predicción de ‘El Tino’ Asprilla que se cumplió contra Argentina

Carlos ‘El Pibe’ Valderrama estuvo en el reality el ‘Desafío’, del canal Caracol, y reveló la predicción de Faustino Asprilla que se cumplió contra Argentina en la goleada por cinco a cero el 5 de septiembre de 1993. “Normalmente llegaba al camerino, pero no salía. A mí no me gustaba salir al principio ni nada, pero paraba (estaba) pendiente de los compañeros. El Tino siempre se me ponía al lado mío y ese día hago así y no lo veo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Empecé a buscarlo. ¿Y ese qué está allá (en la cancha) hablando? Nosotros aquí presionados y él allá relajado. Ha llegado y entonces yo: ‘Oye, Fausto. ¿Qué es la vaina tuya?’, y me dice él: ‘Usted me pone dos y meto dos’. Metió dos goles y fue la figura”, reveló ‘El Pibe’.

Encuesta¿El próximo partido entre Colombia y Argentina es revancha por la final de la Copa América? ¿El próximo partido entre Colombia y Argentina es revancha por la final de la Copa América? YA VOTARON 0 PERSONAS

Publicidad