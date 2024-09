Luis Díaz le responde a Asprilla por decir que el partido vs. Argentina es una revancha de la final

No fue superada en gran parte del partido y estuvo a ocho minutos de llegar a la definición por penales. La Selección Colombia volverá a jugar contra Argentina luego de perder la final de la Copa América 2024, y en vísperas del partido por la octava fecha de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026, Luis Díaz le respondió a Faustino ‘El Tino’ Asprilla por decir que este encuentro será una revancha.

‘Lucho’ Díaz era el jugador llamado a ser la figura de Colombia en la Copa América porque venía de tener la mejor temporada en Liverpool FC con trece goles y cinco asistencias desde que llegó al equipo inglés en enero de 2022. Sin embargo, terminó con la calificación más baja (6.3 puntos) de los jugadores que fueron titulares en la final del torneo continental.

“Queridos colombianos, me tome unos días para procesar el dolor de perder esta final. Hoy (17 de julio) quiero agradecerles a todos los que nos acompañaron durante la Copa América desde cada rincón del país, los banderazos en nuestros hoteles, sus mensajes en redes, el llenar los estadios, todo fue increíble. Lastimosamente, no pudimos darnos la alegría de ser campeones, pero les aseguro que este grupo no se va a cansar de intentarlo y que volveremos a ilusionarnos“, publicó Díaz en Instagram

Desde aquel 14 de julio quedó la sensación en el mundo del fútbol con mensajes como el de Luis Díaz que los jugadores colombianos querían sacarse la espinita contra Argentina por perder la final de la Copa América 2024, y el partido del martes 10 de septiembre a las 3:30 P.M. en el estadio Metropolitano, de Barranquilla, parecía ser el escenario perfecto para hacerlo. Pero…

Faustino ‘El Tino’ Asprilla, leyenda de la Selección Colombia con 58 partidos y 20 goles, le dijo a ‘Gol Caracol’ sobre el próximo partido contra la Albiceleste que “siempre es una revancha. Cuando uno pierde un título con el equipo que sea para uno siempre el partido que vuelva a jugar va a ser revancha, siempre se va a querer uno desquitar. Sé que no se va a jugar un título, pero se va a jugar un partido de clasificación y siempre quedan ahí esas secuelas de por qué no pude ganarles y uno siempre va a querer ganarle a Argentina“. ¿‘Lucho’ Díaz piensa así?

Díaz le responde a Asprilla por decir que el partido vs. Argentina es una revancha

Tras la premisa de ‘El Tino’ Asprilla sobre la supuesta revancha para el próximo partido contra Argentina, Díaz apareció en conferencia de prensa con la respuesta perfecta: “Siempre vamos a querer ganarle a equipos grandes. Para nosotros lo más importante es buscar los tres puntos (…) No tratamos de mirar que tenemos que sacar una espinita o que no se pudo ganar en la final de la Copa América. Es más, tratar de buscar lo que nosotros vamos a hacer, en qué no se hizo bien en ese partido, en qué se puede mejorar para poder contrarrestar y ganarles. Nosotros no tenemos ningún inconveniente con eso, solo queremos sacar un buen resultado, jugar bien y estar bien posicionados, mejorar lo que no se hizo bien porque es una de las claves para poder afrontar ese partido. Nos hemos enfrentado muchísimas veces con ellos y es buscar hacer un gran partido con ellos y tratar de estar tranquilos porque se perdió una final, pero bueno… Hay muchas revanchas, el fútbol te da muchas revanchas y hay que aprovechar lo que te va poniendo el fútbol y la vida”.

La respuesta de Luis Díaz a quienes le piden en la Selección Colombia el mismo nivel que tiene en Liverpool

Luis Díaz empezó con tres goles y una asistencia en Liverpool tras las primeras fechas de la Premier League 2024-25, y ante las críticas de quienes le piden el mismo nivel que muestra en el equipo inglés en la Selección Colombia, el extremo sostuvo que “seguiré demostrando de la misma manera como lo hago en el club ahora cuando juego para la selección. Para mí es un orgullo ponerme esta camiseta. Obviamente voy a dar el 200 por ciento en estos partidos y sin ninguna presión. Creo que cada jugador que viene a la Selección siempre trata de dar lo máximo, nunca lo duden. Estamos muy contentos y concentrados en lo que queremos. Sé que va a ser un gran partido (vs. Perú viernes 6 de septiembre a las 8:30 P.M), vamos a buscar el resultado que creo es lo más importante”.

