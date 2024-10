Mundialista con la Selección Colombia sufrió un grave accidente en bicicleta

Ya como entrenador, ha dirigido dos veces a Atlético Nacional y ha pasado por el Envigado, Unión Magdalena, Atlético Bucaramanga, Jaguares de Córdoba, Caracas de Venezuela y Deportivo Quito de Ecuador, siendo la Copa Merconorte de 1998 con el equipo verde su máximo logro como DT. Fue AT de Santa Fe en el 2009 y de la Selección Ecuador de 2002 a 2004.

Apenas se conoció el incidente, muchas personas en las redes sociales mandaron su voz de apoyo para el reconocido exfutbolista. Varios fanáticos lo recuerdan por sus magistrales pases y sobre todo por su paso por la Selección Colombia, con la que asistió a los Mundiales de Italia 1990 y Estados Unidos 1994. En USA, solamente jugó en el debut y no pudo seguir participando por las amenazas que recibió.

Una caída que pudo pasar a mayores. El hermano menor de Hernán Darío ‘Bolillo’ Gómez sufrió un delicado accidente tras caer a un hueco de cuatro metros de profundidad, que le provocó graves lesiones. El exjugador estaba haciendo una práctica matutina en bicicleta, pero no se percató del daño en la vía y fue inevitable el incidente que forzó su hospitalización.

