El papel que viene desempeñando Néstor Lorenzo con la Selección Colombia ha sido elogiado en múltiples ocasiones. Llevar al combinado Tricolor a la final de la Copa América 2024 sin duda fue uno de sus mayores logros.

Aunque su llegada a la Selección estaba rodeada de dudas pues su nombre no era muy sonado, tenía poca experiencia como director técnico y nunca había dirigido a un equipo nacional, muy temprano el argentino llenó de ilusión al país.

Pese a ser muy nuevo en el tema, Néstor Lorenzo ya había recibido una propuesta para dirigir a la Selección Colombia, pero él la rechazó.

En un entrevista con Juan Pablo Varsky el entrenador de la Tricolor confesó por qué le dijo no al equipo en el pasado.

Néstor Lorenzo pudo ser técnico de la Selección Colombia desde el 2018

Lorenzo ya había trabajado con la Selección Colombia pues fue el asistente técnico de José Pekerman. Antes de convertirse en el entrenador de la Tricolor, hubo dos intentos fallidos para que eso se concretara.

De acuerdo con su relato, poco tiempo después de que Pekerman se fuera de Colombia, recibió una propuesta para dirigir a la Selección, es decir, en el 2018. Néstor rechazó la oferta y continuó en otros escenarios.

Jose Pekerman (DT) y Nestor Lorenzo de Colombia. Peru vs Colombia. – WM Quali, Estadio Nacional (Lima, Peru).

En dialogo con Vasky confesó que no consideró que no era conveniente encargarse de la Selección acabando de salir con el técnico anterior.

“Cuando nos fuimos con José de Colomba al poco tiempo me llamaron y yo dije que no, que no correspondía. Hacía cuatro meses nos habíamos ido así que ahí yo dije que no era el momento“, contó.

Aseguró que no se sentía cómodo con un reingreso, tomando las riendas y tan pronto.

“Sentí que si me estaba yendo por una puerta no podía entrar por otra”, apuntó Néstor Lorenzo.

Luego de ese primer intento, nuevamente recibió un llamado para ocupar el cargo, pero entonces tampoco se concretó. En esa oportunidad fue Reinaldo Rueda quien se quedó con el puesto.

Aunque para ese momento sí estaba libre, no se dieron las cosas, según contó. Pero, finalmente, en junio de 2022 se logró el acuerdo para dirigir a la Selección Colombia.

Néstor Lorenzo y James Rodríguez.

“Después me volvieron a llamar cuando agarró Rueda, después de que se va Queiroz. En ese momento yo ya estaba libre, esperando una oportunidad, y bueno se dio que contrataran a Rueda que estaba en Chile y después este creo que me llamaron, fue el momento y se dieron las circunstancias”, dijo.