La industria de los videojuegos tiene títulos muy apetecidos y uno de ellos es el simulador de fútbol que desarrolla, año tras año, EA Sports. El nuevo EA FC 25 (antes conocido como el FIFA) es la nueva edición de este título que genera millones de ventas físicas y digitales en el mundo. De los juegos de fútbol, es el que más goza de popularidad por su jugabilidad y por el contenido oficial que ofrece. Ninguna otra propuesta en el mercado maneja las licencias que este sí posee.

Sin embargo, este videojuego ha sufrido serias modificaciones en los últimos años. A partir de 2023, dejó de colaborar oficialmente con la FIFA, perdiendo la licencia de los torneos internacionales que tiene el máximo ente rector del fútbol. Con la llegada de EA FC 24, por ejemplo, los usuarios dejaron de disfrutar de la licencia oficial para jugar la Copa del Mundo, de hombres y mujeres. Además, ha perdido la licencia de algunos clubes importantes en Europa con sus respectivos estadios. Esto debido a la competencia que le ha querido plantar Konami con el ‘eFootball’ (antiguo PES).

¿Por qué seguirá sin aparecer la Selección Colombia en el EA FC 25?

Desde hace un par de años, los amantes de este videojuego han dejado de ver la licencia de varios clubes y selecciones importantes en el mundo. Ese es el caso de la Selección Colombia, equipo que no volvió a salir de forma oficial en este videojuego. Incluso, dejó de aparecer cuando el título todavía recibía el nombre de FIFA. Hace algunas temporadas, la Tricolor sí se podía usar para juegos amistosos y en el famoso modo carrera de futbolista. En esta opción de juego, el equipo nacional te podía citar para disputar la Copa América, Eliminatorias y el Mundial.

EA Sports perdió la licencia hace unos años, cuando la FCF cerró un acuerdo para brindarle todos sus derechos de imagen a Konami, para el videojuego ‘eFootball’. Esto fue algo que apenas duró un par de años hasta que los derechos en el uso de imagen de la Selección Colombia quedaron libres. Sin embargo, EA Sports tomó la decisión de NO adquirirlos nuevamente. Argumentando temas económicos y de desarrollo, optaron por no volver a incluir a la Tricolor en su famoso videojuego y por eso no estará en el EA FC 25.

Una decisión más o menos parecida tomó la gran desarrolladora con la licencia de la Liga colombiana, torneo que también eliminó de sus licencias. Sin embargo, prescindieron de esta competencia por otro tipo de argumentos alineados a sus políticas de colaboración.

¿Por qué la Liga colombiana ya no aparece en el EA FC?

Desde el 2014 hasta el 2020, EA Sports desarrolló el aclamado juego FIFA y allí incluyó la licencia del fútbol colombiano, con todos los clubes de primera división. Sin embargo, a partir del FIFA 21 dejó de aparecer el FPC en el simulador y la razón por la que no se incluye actualmente sigue siendo la misma por la que fue apartada. Para esa temporada, coincidió el cambio de patrocinador y las políticas de publicación de la desarrolladora son muy estrictas.

EA Sports se abstiene de colaborar con ligas o competencias que están vinculadas directamente con casas de apuestas. Cabe recordar que el nombre oficial del campeonato colombiano es Liga Betplay 2024, por razones de patrocinio. Debido a ese vínculo, se tomó la determinación de no contar más con la licencia dentro del videojuego.

