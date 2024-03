La Selección Colombia ha cerrado la fecha FIFA de la mejor manera, con su triunfo ante Rumania en el Estadio Cívitas Metropolitano de la ciudad de Madrid. Fueron varios los jugadores que brillaron en el elenco cafetero, pero muchos señalaron el bajo rendimiento de sus principales figuras como Luis Díaz, James Rodríguez y Juan Fernando Quintero. Uno de ellos fue el periodista Diego Rueda.

Ha sido una gran fecha FIFA para la Selección Colombia. El combinado dirigido por Néstor Lorenzo consiguió un sólido triunfo 0-1 ante España en la ciudad de Londres, para cerrar la doble fecha con su victoria en la ciudad de Madrid ante su similar de Rumania.

Con estos resultados, el equipo cafetero llega con la barra en alto a la Copa América, teniendo un partido amistoso ante Estados Unidos antes del torneo. Las valoraciones sobre el rendimiento del equipo han sido positivas, pero algunos han apuntado contra las principales figuras del plantel.

El análisis de Diego Rueda

Diego Ruenda, director de El VBAR Caracol, hizo su análisis del encuentro ante Rumania. “Ochenta minutos que ilusionaron a Colombia en su juego y mirando hacia la Copa América. Un equipo rápido en las bandas, con salida y acompañamiento de laterales, con un Jhon Córdoba que mostró otra manera de jugar diferente a la de Rafael Santos Borré. Con gol, peleando en el área, mucho más metido cerca al arquero, marcando el primero y participando en el segundo gol“.

El periodista valoró las variantes que con las que cuenta el entrenador para los próximos desafíos. “Empieza uno a mirar alternativas en este equipo de Lorenzo hacia la Copa América. Un 9 diferente, aunque Santos Borré va a pelear el puesto, salidas de laterales que los está parando para notar que el equipo tiene siempre iniciativa de juego en medio campo“.

“Mojica a la izquierda, Daniel Muñoz a la derecha que hace una gran jugada para el segundo gol. Con un volante siempre al lado de la línea de 4 para no desequilibrar el equipo de los 4 defensores como Lerma y uno de quite, acompañamiento como Richad Ríos” añadió.

Mal partido para Luis Díaz, James y Quintero

Luego de los elogios al funcionamiento general de la Selección, el especialista fue crítico con las principales figuras del plantel. “Un cuadro que se mueve a los pasos de James, que no tuvo un gran partido. No tuvo pases con riesgo para los delanteros y un Luis Díaz que lo intentó pero que no ganó. Quedaron en deuda Díaz, Quintero y James. Pero sigue la ilusión de hacer una gran Copa América“.