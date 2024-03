Y para completar, cayó un golazo de Yaser Asprilla para confirmar que ya no es el futuro, sino el presente de la Selección Colombia. Un golazo luego de una serie de toques que ilusiona con un excelente papel en la Copa América 2024.

Sobre los cinco minutos, Luis Díaz desbordó por la banda izquierda, ganó en velocidad e ingresó al área, hizo un par de enganches, pero se quedó sin ángulo. Al ver que no pudo hacer nada, tocó para Johan Mojica, quien tuvo el espacio y el tiempo de poner un centro espectacular.

Con las victorias ante España y Rumania, la Selección Colombia finaliza la gira de amistosos por Europa, dejando muy buenas sensaciones y dando pinceladas de un equipo élite, con grandes capacidades individuales, resultados más que positivos en el ciclo de Néstor Lorenzo, grandes variantes desde el banquillo y una máquina letal en ataque. El altísimo nivel es más que claro y los elogios del fútbol mundial no se han hecho esperar.

La Selección Colombia, más allá de los goles de Rumania al final, fue bastante superior y redondea una jornada para la historia. Todo comenzó contra España en Londres y ahora ante los rumanos el equipo colombiano volvió a activar la máquina y es inevitable que no se ilusione todo un país con la Copa América 2024, que se jugará en Estados Unidos a mediados de año.

Comunicador Social y Periodista especializado en deportes con más de 9 años de experiencia en medios de comunicación. De mente futbolera y corazón santafereño, apasionado por el ciclismo. Cubro el día a día del fútbol colombiano, Atlético Nacional, América de Cali, Millonarios, Selección Colombia, jugadores colombianos en el exterior, etc. Diplomado en periodismo deportivo / táctica y estrategia en fútbol y periodismo digital. He trabajado en medios de gran reconocimiento como El Espectador, Diario AS Colombia, El Periódico Deportivo y Colombia.com. Cobertura en Bolavip desde 2021.