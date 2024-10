“No quiero ir más allá. Mañana de pronto lo explicará la Selección, qué pasó con Jhon Jader, pero Durán no cumplió con la disciplina en estos días. Esa fue una de las razones por las cuales tuvo que empezar en el banco”, explicó Carlos Antonio Vélez.

“No quiero ir más allá, porque lo que sí tiene que hacer Jhon Jader es entender que está en camino a ser una estrella, y es bueno que mantenga unas líneas de conducta que no lo vayan a sacar de su molde futbolístico. Que no vaya a entrar en los defectos que tantos jugadores en Colombia han tenido, y por esa razón han perdido carreras”, agregó el periodista en Win Sports.

“¿Durán? He dicho mil veces que ese jugador en dos años va a ser uno de los mejores delanteros del mundo. Pero hoy, el titular es Córdoba”

Jhon Durán fue el primer cambio de Néstor Lorenzo. El delantero del Aston Villa ingresó para el segundo tiempo en vez de Córdoba y fue en el 88′ que pudo anotar un verdadero golazo para el 3-0 parcial. Marcó muy bien el movimiento, hizo maniobra hacia el interior con diagonal para desarmar a la defensa y evitar el fuera de lugar, solo tuvo que sacar potencia en su remate y no tuvo necesidad de reacomodar el perfil.

Por otra parte, la Selección Colombia demostró su capacidad de recuperación luego de ir a El Alto y perder un partido por fallas en la definición. Regresó a Barranquilla y esta vez los errores ante el arquero rival no se dejaron ver. Un contundente 4-0 gracias a los goles de Dávinson Sánchez, Luis Sinisterra, Luis Díaz y Jhon Jader Durán.

Chile se hunde en el último lugar de la tabla y se agotaron sus posibilidades de clasificar al Mundial 2026. Lo de ‘La Roja’ es para el olvido en estas Eliminatorias y más de uno espera la renuncia de Ricardo Gareca. No se ve un relevo generacional tras la época del bicampeonato de América. Los chilenos van a cumplir tres Mundiales consecutivos sin clasificar. La prensa desespera y el resultado en Barranquilla es apenas un reflejo de la crisis deportiva.

Comunicador Social y Periodista especializado en deportes con más de 9 años de experiencia en medios de comunicación. De mente futbolera y corazón santafereño, apasionado por el ciclismo. Cubro el día a día del fútbol colombiano, Atlético Nacional, América de Cali, Millonarios, Selección Colombia, jugadores colombianos en el exterior, etc. Diplomado en periodismo deportivo / táctica y estrategia en fútbol y periodismo digital. He trabajado en medios de gran reconocimiento como El Espectador, Diario AS Colombia, El Periódico Deportivo y Colombia.com. Cobertura en Bolavip desde 2021.