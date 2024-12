Según James Rodríguez, la Selección Colombia está en el Top 3 de mejores equipos del mundo

James Rodríguez sigue concentrado en la Selección Colombia para el 2025 y asimismo, mira posibilidades en este mercado de pases en Europa luego de no pasarla bien en el Rayo Vallecano de España.

No es un secreto que el técnico Néstor Lorenzo construyó un equipo excepcional desde su nombramiento en el 2022. El entrenador argentino logró instalar su idea de juego lo más rápido posible y elaboró la mejor racha sin perder en la historia. Además, ha sorprendido a equipo top en el mundo como España, Alemania, Brasil y Argentina. El conocimiento previo que tenía de varios jugadores, más el compromiso y el gran nivel de varios de ellos, ha facilitado el juego y el dominio, en algunas ocasiones, en Sudamérica.

James Rodríguez entra en la recta final del 2024, siendo fundamental en la Selección Colombia y con la mira puesta en la clasificación al Mundial 2026. Este año fue clave para el volante colombiano, que más allá de que no pueda estabilizarse en los clubes, lleva la cintilla de capitán en la ‘Tricolor’ y con la camiseta amarilla, las cosas son muy diferentes y su nivel y ánimo, cambia.

